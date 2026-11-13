Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Islandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de golearla en casa, Islandia vuelve a cruzarse con Bulgaria y llega con la chance de sellar la diferencia entre ambas en esta Liga de Naciones.

No es solo el repaso de un resultado reciente: Bulgaria necesita reaccionar en la tabla y este partido es una oportunidad concreta para recortar distancia antes de que termine la fase de grupos.

La actualidad de ambos equipos

Bulgaria llega con el envión de un triunfo afuera ante Luxemburgo, pero antes de eso había caído con claridad justamente contra este rival y arrastra un empate sin goles frente a Estonia. Son apenas cuatro puntos en cuatro fechas y la posición 35 refleja una campaña que todavía no despega.

Islandia, en cambio, se mantiene invicta en sus últimas presentaciones: viene de igualar sin goles con Estonia y antes había goleado tanto a Bulgaria como a Luxemburgo. Con 8 puntos y el puesto 13, el equipo asegura su candidatura a algo más grande dentro del grupo y llega a este partido con la confianza intacta.

El historial entre Bulgaria e Islandia

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y hasta hace poco la balanza se inclinaba para Bulgaria, que ganó tres de esos cruces por uno de Islandia y un empate. Sin embargo, el enfrentamiento más reciente rompió esa tendencia: Islandia goleó 3-0 en octubre y le cortó una racha que databa de más de dos décadas. En total, Bulgaria hizo 9 goles e Islandia 8, una diferencia mínima que no refleja lo parejo que fue el historial hasta la última vez que se vieron las caras.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Islandia vs. Bulgaria 3-0 UEFA Nations League 07/09/2005 Bulgaria vs. Islandia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2004 Islandia vs. Bulgaria 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Islandia vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2001 Bulgaria vs. Islandia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis