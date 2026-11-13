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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Islandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria vs. Iceland, Liga de Naciones
Bulgaria vs. Iceland, Liga de Naciones

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de golearla en casa, Islandia vuelve a cruzarse con Bulgaria y llega con la chance de sellar la diferencia entre ambas en esta Liga de Naciones.

No es solo el repaso de un resultado reciente: Bulgaria necesita reaccionar en la tabla y este partido es una oportunidad concreta para recortar distancia antes de que termine la fase de grupos.

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La actualidad de ambos equipos

Bulgaria llega con el envión de un triunfo afuera ante Luxemburgo, pero antes de eso había caído con claridad justamente contra este rival y arrastra un empate sin goles frente a Estonia. Son apenas cuatro puntos en cuatro fechas y la posición 35 refleja una campaña que todavía no despega.

Islandia, en cambio, se mantiene invicta en sus últimas presentaciones: viene de igualar sin goles con Estonia y antes había goleado tanto a Bulgaria como a Luxemburgo. Con 8 puntos y el puesto 13, el equipo asegura su candidatura a algo más grande dentro del grupo y llega a este partido con la confianza intacta.

El historial entre Bulgaria e Islandia

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y hasta hace poco la balanza se inclinaba para Bulgaria, que ganó tres de esos cruces por uno de Islandia y un empate. Sin embargo, el enfrentamiento más reciente rompió esa tendencia: Islandia goleó 3-0 en octubre y le cortó una racha que databa de más de dos décadas. En total, Bulgaria hizo 9 goles e Islandia 8, una diferencia mínima que no refleja lo parejo que fue el historial hasta la última vez que se vieron las caras.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Islandia vs. Bulgaria3-0UEFA Nations League
07/09/2005Bulgaria vs. Islandia3-2UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2004Islandia vs. Bulgaria1-3UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2001Islandia vs. Bulgaria1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/03/2001Bulgaria vs. Islandia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bulgaria suma 4 puntos en el torneo.
  • Islandia suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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