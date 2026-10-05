Estonia vs. Islandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Islandia llega como clara candidata a quedarse con los tres puntos el martes 6 de octubre, en un duelo donde Estonia buscará revertir la historia reciente entre ambos.
Se trata de la jornada 4 de la Liga de Naciones y para Islandia significa la chance de consolidarse en la mitad alta de la tabla, mientras que Estonia necesita sumar para no quedar relegada en su grupo.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Estonia llega con un envión anímico después de ganarle 1-0 a Luxemburgo como local, resultado que le permitió sumar su primera victoria en esta Liga de Naciones. Antes había empatado sin goles ante Bulgaria y también igualó frente a este mismo rival, Islandia, por 1-1. Con 5 puntos y el puesto 24 entre 54 equipos, el equipo necesita seguir de racha para escalar posiciones.
Islandia, en cambio, viene de dos goleadas consecutivas: 3-0 a Bulgaria de local y 3-0 a Luxemburgo como visitante. Esa efectividad lo tiene en zona alta de la tabla, noveno con 7 puntos, y lo instala como favorito para este cruce. El único traspié reciente fue justamente el empate 1-1 ante Estonia, algo que buscará corregir esta vez.
El historial entre Estonia e Islandia
El historial entre ambos tiene a Islandia como el más ganador: de ocho enfrentamientos se impuso en tres, Estonia solo pudo ganar uno y hubo cuatro empates. La diferencia también se nota en los goles, con 11 convertidos por Islandia contra 5 de Estonia. El antecedente más reciente fue el empate 1-1 de hace apenas unos meses, que repite la tónica de paridad de los últimos cruces, aunque en el global la balanza se inclina para el lado islandés.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|UEFA Nations League
|08/01/2023
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
|15/01/2019
|Islandia vs. Estonia
|0-0
|Non-FIFA Friendlies
|31/03/2015
|Estonia vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|04/06/2014
|Islandia vs. Estonia
|1-0
|Friendlies
|19/11/2002
|Estonia vs. Islandia
|2-0
|Friendlies
|23/04/1996
|Estonia vs. Islandia
|0-3
|Friendlies
|16/08/1994
|Islandia vs. Estonia
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Estonia suma 5 puntos en el torneo.
- Islandia suma 7 puntos en el torneo.