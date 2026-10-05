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Liga de Naciones

Estonia vs. Islandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia vs. Iceland, Liga de Naciones
Estonia vs. Iceland, Liga de Naciones

Islandia llega como clara candidata a quedarse con los tres puntos el martes 6 de octubre, en un duelo donde Estonia buscará revertir la historia reciente entre ambos.

Se trata de la jornada 4 de la Liga de Naciones y para Islandia significa la chance de consolidarse en la mitad alta de la tabla, mientras que Estonia necesita sumar para no quedar relegada en su grupo.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Estonia llega con un envión anímico después de ganarle 1-0 a Luxemburgo como local, resultado que le permitió sumar su primera victoria en esta Liga de Naciones. Antes había empatado sin goles ante Bulgaria y también igualó frente a este mismo rival, Islandia, por 1-1. Con 5 puntos y el puesto 24 entre 54 equipos, el equipo necesita seguir de racha para escalar posiciones.

Islandia, en cambio, viene de dos goleadas consecutivas: 3-0 a Bulgaria de local y 3-0 a Luxemburgo como visitante. Esa efectividad lo tiene en zona alta de la tabla, noveno con 7 puntos, y lo instala como favorito para este cruce. El único traspié reciente fue justamente el empate 1-1 ante Estonia, algo que buscará corregir esta vez.

El historial entre Estonia e Islandia

El historial entre ambos tiene a Islandia como el más ganador: de ocho enfrentamientos se impuso en tres, Estonia solo pudo ganar uno y hubo cuatro empates. La diferencia también se nota en los goles, con 11 convertidos por Islandia contra 5 de Estonia. El antecedente más reciente fue el empate 1-1 de hace apenas unos meses, que repite la tónica de paridad de los últimos cruces, aunque en el global la balanza se inclina para el lado islandés.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Islandia vs. Estonia1-1UEFA Nations League
08/01/2023Islandia vs. Estonia1-1Friendlies
15/01/2019Islandia vs. Estonia0-0Non-FIFA Friendlies
31/03/2015Estonia vs. Islandia1-1Friendlies
04/06/2014Islandia vs. Estonia1-0Friendlies
19/11/2002Estonia vs. Islandia2-0Friendlies
23/04/1996Estonia vs. Islandia0-3Friendlies
16/08/1994Islandia vs. Estonia4-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Estonia suma 5 puntos en el torneo.
  • Islandia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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