Alineaciones de Islandia y Luxemburgo para el duelo de la fecha 6 de la Liga de Naciones

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia viene de ganarle 5-0 a Bulgaria y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Luxemburgo viene de caer 0-1 ante Estonia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Islandia y Luxemburgo
Islandia (4-4-2): Hákon Valdimarsson, Victor Pálsson, Aron Gunnarsson, Daníel Leó Grétarsson, Logi Tómasson, Mikael Ellertsson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Johanneson, Arnór Sigurdsson, Andri Gudjohnsen, Orri Óskarsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Luxemburgo (4-1-4-1): Anthony Moris, Laurent Jans, Vahid Selimović, Dirk Carlson, Florian Bohnert, Vincent Thill, Sébastien Thill, Mathias Olesen, Tomás Cruz, Hamza Kadamani, Aiman Dardari. DT: Jeff Strasser.
La previa de Islandia y Luxemburgo: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de Argentina)
- Historial: 8 cruces — Islandia ganó 4, Luxemburgo ganó 1 y empataron 3
- Último antecedente: 29/09/2026: Luxemburgo 0-3 Islandia