Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia llega con la goleada todavía fresca y la chance de meter presión arriba de la tabla. Luxemburgo, en cambio, no encuentra la forma de cortar una racha que ya le pesa.
Son seis puntos en juego para un lado y la necesidad de frenar la caída para el otro. Islandia puede acercarse a los puestos de arriba si gana, mientras Luxemburgo busca evitar otra derrota que lo deje aún más lejos.
La actualidad de ambos equipos
Islandia viene de pasarle por encima a Bulgaria con un contundente 5-0 de visitante, después de un empate sin goles ante Estonia y otro triunfo frente a los búlgaros. Son 11 puntos en cinco partidos y el décimo puesto, una posición que puede mejorar bastante si se lleva este partido como local.
Luxemburgo no logra despegar en esta Liga de Naciones. Cayó 0-1 ante Estonia como local, antes había perdido 0-2 con Bulgaria y también sumó una derrota frente a los estonios de visitante. Con apenas 3 puntos y ubicado 43° entre 54 equipos, el objetivo pasa más por cortar la seguidilla negativa que por pelear arriba.
El historial entre Islandia y Luxemburgo
El historial favorece claramente a Islandia, que ganó 4 de los 8 cruces con 3 empates y una sola derrota. En goles también manda: 12 contra 8 a favor de los islandeses. El antecedente más reciente fue una goleada 3-0 de Islandia como visitante en 2026, aunque el cruce anterior había terminado con triunfo de Luxemburgo por 3-1.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Luxemburgo vs. Islandia
|0-3
|UEFA Nations League
|13/10/2023
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/2023
|Luxemburgo vs. Islandia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/11/2009
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|09/03/1999
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
|07/09/1993
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|20/05/1993
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/1990
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Islandia suma 11 puntos en el torneo.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.