Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia llega con la goleada todavía fresca y la chance de meter presión arriba de la tabla. Luxemburgo, en cambio, no encuentra la forma de cortar una racha que ya le pesa.

Son seis puntos en juego para un lado y la necesidad de frenar la caída para el otro. Islandia puede acercarse a los puestos de arriba si gana, mientras Luxemburgo busca evitar otra derrota que lo deje aún más lejos.

La actualidad de ambos equipos

Islandia viene de pasarle por encima a Bulgaria con un contundente 5-0 de visitante, después de un empate sin goles ante Estonia y otro triunfo frente a los búlgaros. Son 11 puntos en cinco partidos y el décimo puesto, una posición que puede mejorar bastante si se lleva este partido como local.

Luxemburgo no logra despegar en esta Liga de Naciones. Cayó 0-1 ante Estonia como local, antes había perdido 0-2 con Bulgaria y también sumó una derrota frente a los estonios de visitante. Con apenas 3 puntos y ubicado 43° entre 54 equipos, el objetivo pasa más por cortar la seguidilla negativa que por pelear arriba.

El historial entre Islandia y Luxemburgo

El historial favorece claramente a Islandia, que ganó 4 de los 8 cruces con 3 empates y una sola derrota. En goles también manda: 12 contra 8 a favor de los islandeses. El antecedente más reciente fue una goleada 3-0 de Islandia como visitante en 2026, aunque el cruce anterior había terminado con triunfo de Luxemburgo por 3-1.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Luxemburgo vs. Islandia 0-3 UEFA Nations League 13/10/2023 Islandia vs. Luxemburgo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/2023 Luxemburgo vs. Islandia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/11/2009 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 Friendlies 09/03/1999 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies 07/09/1993 Islandia vs. Luxemburgo 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 20/05/1993 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/1990 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis