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Georgia vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Georgia y Hungría se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia vs. Hungary, Liga de Naciones
Georgia vs. Hungary, Liga de Naciones

Georgia recibe a Hungría este sábado 14 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Georgia empató 0-0 como visitante ante Irlanda del Norte. El conjunto marcha 44° con 2 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Hungría.

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Hungría viene de ganar 2-1 como visitante ante Ucrania. El equipo ocupa el puesto 26 con 7 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Georgia.

El historial entre Georgia y Hungría

Georgia y Hungría se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Georgia y 2 de Hungría.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Hungría vs. Georgia1-0UEFA Nations League
01/09/2001Georgia vs. Hungría3-1UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2001Hungría vs. Georgia4-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Georgia y Hungría se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Georgia suma 2 puntos en el torneo.
  • Hungría suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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