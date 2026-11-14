Georgia vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Georgia recibe a Hungría este sábado 14 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Georgia empató 0-0 como visitante ante Irlanda del Norte. El conjunto marcha 44° con 2 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Hungría.
Hungría viene de ganar 2-1 como visitante ante Ucrania. El equipo ocupa el puesto 26 con 7 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Georgia.
El historial entre Georgia y Hungría
Georgia y Hungría se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Georgia y 2 de Hungría.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Hungría vs. Georgia
|1-0
|UEFA Nations League
|01/09/2001
|Georgia vs. Hungría
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Hungría vs. Georgia
|4-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Georgia y Hungría se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Georgia suma 2 puntos en el torneo.
- Hungría suma 7 puntos en el torneo.