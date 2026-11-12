Inglaterra vs. Croacia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas cinco semanas Inglaterra le metió siete a Croacia sin despeinarse, y la revancha llega con la misma diferencia de jerarquía en el papel. Para los croatas es también una cuestión de orgullo después de esa goleada.
Inglaterra ya tiene la clasificación encaminada y juega con la comodidad de quien no se juega nada urgente, mientras Croacia necesita resultados para no quedar relegada en la fase de grupos.
La actualidad de ambos equipos
Inglaterra llega de ganarle 3-0 a República Checa de local y no conoce la derrota en sus últimas presentaciones: antes de ese triunfo había goleado 7-0 a este mismo rival y también había superado 2-0 a los checos. Son nueve puntos de nueve posibles en la liguilla y el funcionamiento ofensivo viene siendo contundente.
Croacia atraviesa un presente complicado. Cayó 1-2 ante España en su último partido, después de haber sufrido ese 0-7 ante Inglaterra y una derrota 1-4 también frente a los españoles. Suma apenas tres puntos en cuatro fechas y está 41° entre 54 equipos, lejos de los puestos que le interesan.
El historial entre Inglaterra y Croacia
El historial favorece claramente a Inglaterra: de los 13 cruces entre ambos, ganó 8, Croacia se quedó con 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también es amplia, 33 a 15 a favor de los ingleses.
El antecedente más reciente es justamente esa goleada 0-7 de Croacia ante Inglaterra el 3 de octubre, y antes de eso Inglaterra también se había impuesto 4-2 en junio. La paridad existió en otras épocas, con triunfos croatas en 2018 y 2006, pero en los últimos encuentros la balanza se inclinó con claridad para un solo lado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Croacia vs. Inglaterra
|0-7
|UEFA Nations League
|17/06/2026
|Inglaterra vs. Croacia
|4-2
|FIFA World Cup
|13/06/2021
|Inglaterra vs. Croacia
|1-0
|UEFA European Championship
|18/11/2018
|Inglaterra vs. Croacia
|2-1
|UEFA Nations League
|12/10/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|0-0
|UEFA Nations League
|11/07/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|2-1
|FIFA World Cup
|09/09/2009
|Inglaterra vs. Croacia
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Croacia vs. Inglaterra
|1-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/11/2007
|Inglaterra vs. Croacia
|2-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Croacia vs. Inglaterra
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Inglaterra suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.