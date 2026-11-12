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Liga de Naciones

Inglaterra vs. Croacia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

England vs. Croatia, Liga de Naciones
England vs. Croatia, Liga de Naciones

Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas cinco semanas Inglaterra le metió siete a Croacia sin despeinarse, y la revancha llega con la misma diferencia de jerarquía en el papel. Para los croatas es también una cuestión de orgullo después de esa goleada.

Inglaterra ya tiene la clasificación encaminada y juega con la comodidad de quien no se juega nada urgente, mientras Croacia necesita resultados para no quedar relegada en la fase de grupos.

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La actualidad de ambos equipos

Inglaterra llega de ganarle 3-0 a República Checa de local y no conoce la derrota en sus últimas presentaciones: antes de ese triunfo había goleado 7-0 a este mismo rival y también había superado 2-0 a los checos. Son nueve puntos de nueve posibles en la liguilla y el funcionamiento ofensivo viene siendo contundente.

Croacia atraviesa un presente complicado. Cayó 1-2 ante España en su último partido, después de haber sufrido ese 0-7 ante Inglaterra y una derrota 1-4 también frente a los españoles. Suma apenas tres puntos en cuatro fechas y está 41° entre 54 equipos, lejos de los puestos que le interesan.

El historial entre Inglaterra y Croacia

El historial favorece claramente a Inglaterra: de los 13 cruces entre ambos, ganó 8, Croacia se quedó con 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también es amplia, 33 a 15 a favor de los ingleses.

El antecedente más reciente es justamente esa goleada 0-7 de Croacia ante Inglaterra el 3 de octubre, y antes de eso Inglaterra también se había impuesto 4-2 en junio. La paridad existió en otras épocas, con triunfos croatas en 2018 y 2006, pero en los últimos encuentros la balanza se inclinó con claridad para un solo lado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Croacia vs. Inglaterra0-7UEFA Nations League
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia4-2FIFA World Cup
13/06/2021Inglaterra vs. Croacia1-0UEFA European Championship
18/11/2018Inglaterra vs. Croacia2-1UEFA Nations League
12/10/2018Croacia vs. Inglaterra0-0UEFA Nations League
11/07/2018Croacia vs. Inglaterra2-1FIFA World Cup
09/09/2009Inglaterra vs. Croacia5-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Croacia vs. Inglaterra1-4UEFA World Cup Qualifiers
21/11/2007Inglaterra vs. Croacia2-3UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Croacia vs. Inglaterra2-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Inglaterra suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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