Con los tres candidatos confirmados, quedó definida la lista de postulantes para las próximas elecciones presidenciales de la FIFA.

UEFA ya eligió a su candidato para enfrentar a Gianni Infantino en las próximas elecciones presidenciales de la FIFA. De esta manera, quedaron confirmados los tres postulantes al máximo cargo del organismo rector del fútbol internacional. Quien resulte ganador ocupará el puesto hasta después del próximo Mundial, en 2030.

Tras una serie de polémicas antes, durante y después del Mundial 2026, sumada al plan —posteriormente abandonado— de vender los derechos del próximo Mundial a intereses privados, las próximas elecciones presidenciales de la FIFA se perfilan como unas de las más tensas de los últimos tiempos.

Gianni Infantino, Philippe Diallo y Kozo Tashima serán los tres contendientes en los comicios presidenciales. Infantino va por su tercera reelección y su cuarto mandato. El actual presidente de la FIFA asumió el cargo en 2016 y se impuso en las elecciones de 2019 y 2023. Aunque su imagen sufrió algunos golpes en los últimos meses, no deja de ser el principal candidato a un nuevo triunfo electoral.

De izquierda a derecha: Infantino, Tashima y Diallo, candidatos a la presidencia de la FIFA.

Diallo y Tashima encabezan la oposición

Por el lado de la UEFA, el candidato elegido es Philippe Diallo. A pesar de que se especuló con que Arsène Wenger podría competir con Infantino, finalmente el organismo rector del fútbol europeo optó por el actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol, quien ocupa ese cargo desde enero de 2023.

Por otro lado, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) presenta a su representante, Tashima, quien fue presidente de la Federación Japonesa de Fútbol entre 2016 y 2024. Además, el exfutbolista japonés es miembro del Consejo de la FIFA desde 2015.

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Fecha de las elecciones presidenciales de la FIFA

Las elecciones presidenciales de la FIFA se celebrarán el próximo 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA, en Rabat, Marruecos. Con las candidaturas definidas y la fecha de los comicios establecida, solo resta que comiencen las campañas de cada postulante.

La carrera por el poder

Infantino va por su tercera reelección y su cuarto mandato, mientras que Diallo y Tashima buscarán arrebatarle el cargo y llevar a sus respectivas federaciones a la conducción del máximo organismo del fútbol internacional.

En síntesis

Gianni Infantino, Philippe Diallo y Kohzo Tashima competirán por la presidencia de la FIFA .

competirán por la presidencia de la . Las elecciones presidenciales de la FIFA se realizarán el 18 de marzo en Rabat .

se realizarán el en . Infantino, presidente desde 2016, buscará su cuarto mandato frente a los representantes europeo y asiático.