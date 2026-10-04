Irlanda del Norte vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Irlanda del Norte y Georgia se vuelven a cruzar apenas diez días después de haberlo hecho en la fecha pasada. Esta vez el calendario de la Liga de Naciones los junta de nuevo, con los norirlandeses llegando en un andar muy distinto al de su rival.

Es la jornada 4 del grupo y para Irlanda del Norte significa la chance de meter presión en la tabla con otro triunfo. Para Georgia, en cambio, el objetivo es más simple: cortar una racha que todavía no le dio una victoria.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte llega con el envión de un 3-0 como visitante ante Ucrania, resultado que llegó después de un empate sin goles frente a Hungría en condición de local. Antes de esa seguidilla ya había goleado por la mínima a este mismo rival, Georgia, por 1-0. Con 7 puntos en 3 partidos ocupa el octavo lugar entre 54 selecciones, una ubicación que refleja un buen arranque de fase.

Georgia, en cambio, no logra despegar: cayó 0-1 ante Hungría como visitante en la última fecha y antes había igualado sin goles de local contra Ucrania. El antecedente más cercano con Irlanda del Norte tampoco fue favorable, otra derrota por 0-1 jugando en casa. Con un solo punto en tres presentaciones y el puesto 44 de la tabla, el equipo necesita revertir la imagen cuanto antes.

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El historial entre Irlanda del Norte y Georgia

El historial entre ambos es corto pero parejo en superioridad de Irlanda del Norte: se enfrentaron en dos ocasiones y ganó las dos. La más reciente fue hace apenas diez días, cuando Georgia cayó 0-1 de local. La otra data de 2008, cuando Irlanda del Norte se impuso 4-1. En total, los norirlandeses acumulan 5 goles a favor contra apenas 1 en contra en esta historia breve.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Georgia vs. Irlanda del Norte 0-1 UEFA Nations League 26/03/2008 Irlanda del Norte vs. Georgia 4-1 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis