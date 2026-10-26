Lionel Messi, quinto: así les fue a los argentinos en el Balón de Oro 2026

El astro, ganador de ocho Balones de Oro a lo largo de la historia, culminó en el quinto escalón. Así les fue a los otros protagonistas argentinos.

Este lunes, se llevó a cabo la esperada ceremonia de entrega del Balón de Oro. En medio de ese panorama, varios eran los candidatos para hacerse con el premio principal, incluso con la presencia estelar del mismísimo Lionel Messi, máximo ganador histórico. Y, tal como era de esperarse, algunos terminaron con una sonrisa y otros envueltos en tristeza.

Así las cosas, en la previa, dos eran los futbolistas argentinos incluidos dentro de los nominados para el galardón principal entregado por France Football: el mencionado inagotable astro de Inter Miami y Lautaro Martínez. Paralelamente, Dibu Martínez formó parte de los 10 arqueros que compitieron para ser elegidos como el mejor de la temporada 2025/26.

Bajo esa órbita, el primer argentino en conocer su suerte en la ceremonia de entrega del Balón de Oro fue el artillero surgido de las divisiones inferiores de Racing Club y con presente en Inter de Milán. El oriundo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, culminó en la posición 22, por delante de figuras como Luis Díaz y Sadio Mané, entre otros.

El segundo en conocer su destino fue Dibu Martínez, actualmente en el Chelsea de Inglaterra. Es que el marplatense terminó en el quinto escalón entre los arqueros, por detrás de Unai Simón, David Raya, Thibaut Courtois y Matvey Safonov. Paralelamente, culminó por encima de Vozinha, Joan García, Yassine Bounou, Édouard Mendy y Gregor Kobel.

Dibu Martínez, actualmente en Chelsea. (Foto: Getty)

Por último, quien descubrió su posición en el Balón de Oro fue Lionel Messi, para muchos el mejor jugador que tuvo la última Copa del Mundo, conduciendo a la Selección Argentina hacia una nueva final. En definitiva, el crack terminó quinto, solamente por detrás de Harry Kane (ganador), Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri.

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Las posiciones del Balón de Oro 2026

1. Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

2. Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

3. Lamine Yamal (España/Barcelona)

4. Rodri (España/Barcelona)

5. Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

7. Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

8. Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

9. Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

10. Fabián Ruiz (España/PSG)

11. Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

12. Pau Cubarsí (España/Barcelona)

13. Hakimi (Marruecos/PSG)

14. Vitinha (Portugal/PSG)

15. Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

16. Ferrán Torres (España/PSG)

17. Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

18. Marc Cucurella (España/Real Madrid)

19. Joao Neves (Portugal/PSG)

20. William Pacho (Ecuador/PSG)

21. Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)

22. Lautaro Martínez (Argentina/InterMilán)

23. Nuno Mendes (Portugal/PSG)

24. Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)

25. Marquinhos (Brasil/PSG)

26. Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)

27. Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

28. Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)

29. William Saliba (Francia/Arsenal)

30. Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)