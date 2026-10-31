¿Por qué no juega Lautaro Martínez en Milan vs. Inter por la Serie A?

El delantero argentino no sumará minutos este sábado en el Derby della Madonnina.

AC Milan recibe al Inter de Milán este sábado por la Serie A. El Rossoneri y el Nerazzurri se ven las caras en San Siro, desde las 16:45 hs, en una nueva edición del Derby della Madonnina y por la Fecha 10 del campeonato de Italia.

Ahora bien, este atractivo partido tiene una baja sensible confirmada: la de Lautaro Martínez. El delantero de la Selección Argentina es el capitán y principal referencia de ataque en Inter, pero es un hecho que no sumará ningún minuto esta tarde.

Lautaro Martínez no juega desde la derrota con Brujas (Getty Images)

¿Por qué Lautaro Martínez no juega el derbi de Milán?

La ausencia de Lautaro Martínez en el partido entre AC Milan e Inter de Milán tiene que ver con una lesión. Para ser más precisos, el Toro se sigue recuperando de una distensión muscular en el muslo izquierdo.

El último encuentro que disputó Lautaro fue ante Brujas el pasado 13 de octubre. Aquel día, Inter cayó por 4-3 por la Fase Liga de la UEFA Champions League y el exjugador de Racing Club convirtió dos tantos.