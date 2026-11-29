Ya es un hecho que comenzó la etapa Post Lionel Messi y de eso no caben dudas. En ese sentido, la Selección Argentina lleva a cabo un proceso de renovación de plantel pero también hay otro tema a tratar de forma inminente: el heredero de la ’10’. En medio de ese contexto de incertidumbre total, Lautaro Martínez se candidateó para portar el dorsal estelar.

Un dato importante a tener en cuenta es que Lautaro usa la ’10’ en Inter de Milán, por lo que ya está sumamente acostumbrado a vestir dicho número en su espalda y no sería un evento inédito. No conforme con eso, antes de emigrar a Europa también la utilizó en Racing durante la temporada 2017/18, cuando brilló y luego fue vendido al fútbol italiano.

Lautaro Martínez, el ’10’ de Inter de Milán. (Getty Images)

Lo cierto es que, en plena conferencia de prensa en Italia, el Toro fue consultado. “A mí me encantaría“, sentenció Lautaro sobre heredar la ’10’ de Messi en la Selección Argentina. Luego, manifestó: “Todavía no sabemos nada definitivamente sobre eso hasta marzo, que es la próxima convocatoria. Veremos si alguien la usa, pero no puedo decirte nada“.

Pocos segundos más tarde, el delantero de Inter de Milán redobló la apuesta y fue por más. “Es un número especial y muy importante para la Selección Argentina“, reconoció Martínez sin titubear al decirlo. Como no podía ser de otra manera, hizo mención a las dos leyendas albicelestes. “La ha usado Diego y después también Leo”, recordó como dato no menor.

Lautaro Martínez y Lionel Messi en la Selección Argentina. (Getty Images)

Publicidad

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el atacante de 29 años amplió su discurso al respecto sobre Messi. “Para mí es el mejor de la historia del fútbol porque he vivido muchas cosas hermosas con él“, aseguró el Toro en referencia al crack rosarino que ya se retiró de la Selección Argentina después de más de 20 años de legado.

Cabe recordar que será la primera vez en más de 20 años que queda vacante el dorsal más importante en la camiseta del combinado nacional, al menos de manera definitiva ya que ha ocurrido pero en oportunidades aisladas por las ausencias esporádicas del astro rosarino. Por ese motivo, Lionel Scaloni deberá elegir al responsable de portarla.

🗣️ "¿La 10 de la Selección? Es un número especial y muy importante para Argentina. Lo usó Diego y después Leo, que para mí es el mejor de la historia. Todavía no sabemos si alguien la usará, seguro que en marzo se verá. A mí me encantaría".



🎙️ Lautaro Martínez en conferencia. pic.twitter.com/qGujoBOPFs — Racing Radio 🏆 (@RacingRadioClub) November 29, 2026