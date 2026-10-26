¿Balón de Oro polémico? Los motivos que llevaron a Harry Kane a ganarlo pese al enorme Mundial de Lionel Messi

El inglés se hizo con el premio y cortó con una sequía de Bayern Munich de 45 años. Los números que lo pusieron por encima del astro argentino y del resto.

Por primera vez en 45 años, un jugador del Bayern Munich ganó el Balón de Oro. Hablamos de Harry Kane, que llegó para ocupar ese lugar que estaba vacante desde 1918, cuando Karl-Heinz Rummenigge se hizo con el galardón. Y lo cierto es que, más allá de la sorpresa de muchos, la temporada del delantero inglés es realmente brutal: 105 goles, más asistencias.

No fue Lionel Messi, pero lo de Kane tiene sentido. Además, fue Bota de Oro de la Bundesliga, Bota de Oro de Europa, ganó tres trofeos, llevó lejos a su seleccionado inglés en la pasada Copa del Mundo, en uno de los mejores resultados en la era moderna del combinado británico. Así que estamos hablando de un equipo que lo merecía.

Aunque uno piense que Messi debería ser el Balón de Oro mientras siga jugando al fútbol, la realidad es que los votantes decidieron entre 30 nombres y Kane se quedó con el primer puesto, superando también a otros candidatos del calibre de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Su consistencia goleadora constante hizo que fuera premiado.

En definitiva, no premiaron a Messi después del excelente Mundial que hizo y de su interesante producción goleadora en Inter Miami, más allá de que, por supuesto, la Major League Soccer de Estados Unidos es una competencia netamente menor al lado de los lugares donde juegan actualmente gran parte de estos monstruos.

Por su parte, Lautaro Martínez quedó lejos del Top 10 otra vez. Muy subestimado. El mundo del fútbol sigue subestimando por demás al jugador de Inter de Milán y no es la primera vez que sucede. El hombre surgido de Racing fue elegido en el puesto 22, estando por encima, por ejemplo, de Lucho Díaz, Bruno Fernandes y William Saliba, entre otros.

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En tanto, el premio al mejor arquero fue para Unai Simón, ganándole la pulseada a David Raya, su compatriota. También superó a Dibu Martínez, que esta vez no tenía demasiadas posibilidades, pese a que sí hizo una excelente final en el último Mundial. Recordemos que, en su momento, Emiliano había superado al propio Simón, catapultándose como el mejor en su puesto y llevándose este galardón.

El Balón de Oro no deja de ser un producto de entretenimiento, no deja de ser una decisión polémica en ciertos casos, no deja de ser un evento que premia lo individual en un deporte colectivo. Entonces, siempre va a haber gente descontenta, porque es imposible llegar a la unanimidad. Así que es obvio que siempre va a haber una discusión al respecto.

Las posiciones del Balón de Oro 2026

1. Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

2. Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

3. Lamine Yamal (España/Barcelona)

4. Rodri (España/Barcelona)

5. Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

7. Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

8. Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

9. Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

10. Fabián Ruiz (España/PSG)

11. Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

12. Pau Cubarsí (España/Barcelona)

13. Hakimi (Marruecos/PSG)

14. Vitinha (Portugal/PSG)

15. Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

16. Ferrán Torres (España/PSG)

17. Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

18. Marc Cucurella (España/Real Madrid)

19. Joao Neves (Portugal/PSG)

20. William Pacho (Ecuador/PSG)

21. Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)

22. Lautaro Martínez (Argentina/InterMilán)

23. Nuno Mendes (Portugal/PSG)

24. Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)

25. Marquinhos (Brasil/PSG)

26. Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)

27. Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

28. Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)

29. William Saliba (Francia/Arsenal)

30. Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)