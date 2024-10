El crack brasileño no integra la lista de candidatos al BdO por estar lesionado hace un año, pero aún así se animó a jugársela por su máximo contendiente al trofeo.

France Football dio a conocer el pasado 4 de septiembre a sus 30 nominados al Balón de Oro 2024 y entre ellos aparecen grandes candidatos como Vinicius Jr, Lautaro Martínez, Rodri, Kylian Mbappé y Erling Haaland entre tantos otros. A exactamente dos semanas de la ceremonia de entrega del galardón individual, quien se la jugó dando a su máximo contendiente fue ni más ni menos que Neymar.

El crack brasileño no jugó en toda la temporada por una lesión ligamentaria sufrida en octubre del 2023 y vio todo el año desde afuera de las canchas. En ese contexto, este lunes 14 de octubre, el ex Barcelona y PSG no dudó y señaló quién debe ser el ganador de la edición 2024 del Balón de Oro.

Sin rodeos, Neymar decantó por Vinicius Jr para ganar este BdO y explico los motivos de manera contundente. En diálogo con AS, el extremo de Al-Hilal soltó: “Estoy con Vinicius Jr para el Balón de Oro. Nadie lo merece más que él. Es un luchador, sufrió mucho a lo largo de su vida, superó todas las expectativas, superó todas las críticas, los trolls y hoy se ha convertido en un gran ídolo. Es un héroe para nosotros“.

Con este fuerte testimonio, el brasileño se inclinó por su compatriota para reemplazar a Lionel Messi en la sucesión de los ganadores al Balón de Oro. El próximo 28 de octubre, en París, se conocerá quién se quedará con el trofeo invididual. ¿Será Vinicius Jr el ganador o habrá otro?

Todos los nominados al Balón de Oro 2024

Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City – Portugal)

Phil Foden (Manchester City – Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid – Uruguay)

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa – Argentina)

Erling Haaland (Manchester City – Noruega)

Nico Williams (Athletic Club – España)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Suiza)

Artem Dovbyk (Dnipro/Girona/AS Roma – Ucrania)

Toni Kroos (Real Madrid – Alemania)

Vinícius Júnior (Real Madrid – Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/FC Barcelona – España)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen – Alemania)

Martin Odegaard (Arsenal – Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/AS Roma – Alemania)

Rodri (Manchester City – España)

Harry Kane (Bayern Múnich – Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal – Inglaterra)

Vitinha (PSG – Portugal)

Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid – España)

Lamine Yamal (FC Barcelona – España)

Bukayo Saka (Arsenal – Inglaterra)

Hakan Calhanoglu (Inter – Turquía)

William Saliba (Arsenal – Francia)

Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid – Francia)

Lautaro Martínez (Inter – Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta – Nigeria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid – Alemania)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – España)

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2024?

La 68ª edición del Balón de Oro se realizará el próximo lunes 28 de octubre del 2024 en el Teatro del Chatelet ubicado en París. Allí se entregará el premio al sucesor de Lionel Messi y también de Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en el fútbol femenino esta pasada temporada.

En España dan por hecho el Balón de Oro para Vinicius

En medio de ese panorama, en España parecen tener absolutamente claro quién ganará el Balón de Oro 2024. De hecho, la prensa del mencionado país europeo ya catalogó a Vinicius Junior como el próximo ganador del histórico y aclamado galardón.

Es que, sin ir más lejos, el reconocido medio de comunicación español Marca ya aseguró que el futbolista de 24 años de edad y actual elemento del Merengue se impondrá ante el resto de las figuras del momento y se quedará con el Balón de Oro por primera vez en su vida.

“Vinicius Junior toca el oro. París y el río Sena, el primer protagonista de los Juegos Olímpicos, esperan al brasileño para su coronación como el mejor del mundo durante la temporada 23-24”, exteriorizó el propio periódico durante este lunes.

“El mundo del fútbol ya ha acogido al delantero madridista como uno de los más grandes y ahora France Football y su Balón de Oro toman el relevo. El delantero brasileño se ha ganado de pleno derecho aquello de ser el gran protagonista de la gala del Balón de Oro”, profundizó.