Bosnia y Herzegovina vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina y Polonia se vuelven a cruzar este lunes 5 de octubre, apenas diez días después de haber empatado sin goles por la misma Liga de Naciones. Esta vez hay algo más que el resultado en juego: ambos necesitan puntos para no quedar relegados en la tabla.

La revancha llega rápido y con los dos equipos urgidos. Ninguno arrancó bien el certamen y esta fecha puede marcar un quiebre en la clasificación.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina llega de empatar 1-1 de local ante Suecia, después de un buen golpe como visitante: 4-2 ante Rumania. Esa victoria le permitió sumar y meterse en zona media de la tabla, aunque el funcionamiento sigue siendo irregular. El 0-0 reciente ante este mismo rival dejó la sensación de que el equipo puede competir, pero le cuesta convertir cuando más lo necesita.

Polonia, en cambio, mostró una cara completamente distinta en su último partido: goleó 6-0 de local a Rumania y recuperó algo de confianza después de la caída 1-3 ante Suecia como visitante. La mezcla de resultados dispares lo deja con menos puntos que Bosnia pese a ese triunfo abultado, y necesita sostener el nivel mostrado en esa goleada para no complicarse en la fase de grupos.

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El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia

El historial reciente es claramente favorable a Polonia: de seis enfrentamientos ganó cuatro, empató dos y nunca perdió ante Bosnia y Herzegovina. La diferencia de gol también lo respalda, con 9 tantos a favor contra apenas 3 en contra. El antecedente más cercano, sin embargo, fue parejo: el 0-0 de hace diez días cortó una racha de triunfos polacos y mostró que Bosnia puede plantarle cara.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 0-0 UEFA Nations League 14/10/2020 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA Nations League 07/09/2020 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 1-2 UEFA Nations League 16/12/2011 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 1-0 Friendlies 10/12/2010 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 2-2 Friendlies 15/12/2007 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 0-1 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis