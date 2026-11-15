Por qué no juega Rodri hoy en España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League

El MVP del Mundial 2026 es la gran ausencia del combinado de Luis de la Fuente para el cotejo ante los británicos.

Este domingo, la Selección de España se mide frente a Inglaterra por la sexta fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El partido que se disputa en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, es fundamental para definir la zona y los puestos de clasificación. Sin embargo, lo más llamativo es la ausencia de Rodri Hernández.

Cabe recordar que el mediocampista central que se desempeña en Barcelona, fue reconocido como el MVP del Mundial 2026 que conquistó el combinado de la península ibérica, lo que deja evidencia la real importancia que tiene en el equipo. A pesar de eso, Luis de la Fuente no lo citó para los partidos de esta fecha FIFA de noviembre.

Rodri, MVP del Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que Rodri no juega por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. A raíz de esta cuestión física que sufrió ante Aston Villa por la UEFA Champions League el pasado 3 de noviembre, el volante no estuvo entre los convocados para estos cotejos. Así las cosas, España no tiene a su líder futbolístico para enfrentar a Inglaterra.

La formación de España ante Inglaterra

Unai Simón; Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.