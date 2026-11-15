Alineaciones de España e Inglaterra para el duelo de la UEFA Nations League

La Roja recibe a los Tres Leones en el Estadio Metropolitano de Madrid por la Fecha 6 del Grupo A3.

España e Inglaterra chocan este sábado en lo que promete ser el partido más atractivo del día en la UEFA Nations League. Desde las 16:45 hs, La Roja y los Tres Leones se verán las caras en el Estadio Metropolitano para definir al líder del Grupo A3.

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Ambos seleccionados ya están clasificados a los cuartos de final, pero un triunfo de Inglaterra hará que los británicos le arrebaten el primer lugar del grupo a los vigentes campeones del mundo. En este contexto, ambos entrenadores apuntan a poner lo mejor en cancha.

Jude Bellingham conduce la pelota ante la marca de Pedri (Getty Images)

Probables alineaciones de España vs. Inglaterra

España: Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Inglaterra: Trafford; Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall; Anderson, Rice; Gordon, Bellingham, Rogers; Kane.

La tabla de posiciones del Grupo A3 de la Nations League