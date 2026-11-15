¿Por qué no juega Pedri en España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League?

El centrocampista de Barcelona había sumado minutos ante República Checa, pero brilla por su ausencia en el once titular para recibir a Los Tres Leones.

España recibe a Inglaterra por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Las dos potencias europeas se miden en el Metropolitano para definir quién termina como líder del Grupo A3, pero la Roja presenta algunas ausencias en el equipo titular.

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Una de las que estaban confirmadas antes del encuentro era la del lesionado Rodri, ganador del Balón de Oro del Mundial 2026. No obstante, hay otro mediocampista que brilla por su ausencia: Pedri.

¿Por qué no juega Pedri en España vs. Inglaterra?

La ausencia de Pedri en el once titular de España tiene que ver con una decisión puramente futbolística de Luis de la Fuente. El mediocampista de Barcelona fue suplente en el último partido ante República Checa y este domingo volverá a ocupar el banco de suplentes.

Pedri, mediocampista de España y Barcelona (Getty Images)

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