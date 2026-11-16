Unai Simón y una chicana para Argentina: “Aunque el Ranking FIFA no lo diga”

España cayó ante los ingleses por la Nations League y así se cortó una racha invicta de 43 encuentros sin perder.

La Selección de España, flamante campeón del mundo ante Argentina, enfrentó a Inglaterra en el Metropolitano de Madrid por la sexta fecha de la fase de grupos de la Nations League y cayó por 3 a 2, en lo que fue su primera derrota en este certamen.

Los ingleses cortaron una racha de 43 partidos invictos de los de Luis de la Fuente, siendo este el más extenso de la historia, detrás quedaron los 37 duelos sin caídas de Italia entre 2018 y 2021, y los 36 de Argentina entre 2019 y 2022.

Una vez finalizado el encuentro, Unai Simón -arquero de España- dialogó con DAZN y no solamente ponderó lo realizado por Inglaterra, sino que indirectamente lanzó un palito para Argentina: “Duele perder, como siempre duele perder”.

Unai Simón ante Inglaterra. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Al final, la racha sabíamos que en algún momento iba a ocurrir. Inglaterra era una selección con la que podía darse el caso porque, en mi opinión, creo que es la segunda mejor selección del mundo. Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro y duele por perder”.

Cabe destacar que el Ranking de la FIFA lo encabeza España, segundo aparece Argentina, tercero Franco y recién cuarto está Inglaterra, una selección para tener en cuenta y que viene de ser semifinalista en la última Copa del Mundo. Cabe recordar que cayó en semifinales ante Argentina en un duelo histórico.

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Por lo que las palabras de Unai Simón suenan extrañas cuando quiere levantar a los ingleses, sin tener en cuenta que la Albiceleste no solamente está segunda en esa lista, sino que además viene de ser campeón de la Copa América en dos oportunidades, campeón del mundo en Qatar y subcampeón del mundo en 2026.

Así está el top 5 del Ranking FIFA

DATOS CLAVE

Unai Simón lamentó el fin de la racha invicta tras caer ante Inglaterra.

lamentó el fin de la racha invicta tras caer ante Inglaterra. Inglaterra fue calificada por Unai Simón como la segunda mejor selección del mundo.

fue calificada por Unai Simón como la segunda mejor selección del mundo. Unai Simón afirmó que el nivel de Inglaterra es comparable al de su selección.