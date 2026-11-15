29 de 30 equipos confirmados para la Primera División del fútbol argentino en 2027

El Tomba regresó a la máxima categoría del fútbol argentino exactamente un año después de haber descendido. Venció por 3 a 1 a Tristán Suárez y jugará la LPF en 2027.

¡Godoy Cruz es de primera! Luego de vencer a Tristán Suárez en el Gigante de Alberdi de Córdoba, el equipo mendocino se quedó con el primer ascenso de la temporada y completó una campaña inolvidable tras culminar primero en la zona A con 66 puntos en la etapa de liga y ganando la final por 3 a 1

Con los descensos de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi, el Bodeguero consiguió ocupar el lugar de uno de ellos a un año de su descenso y jugará en la máxima categoría del fútbol argentino el año próximo, que tendrá un nuevo formato una vez más.

Resta definirse quién será el último integrante de la lista de 30 clubes que disputarán el campeonato del 2027, que saldrá del ganador de los playoffs de la Primera Nacional. En carrera siguen Atlanta, Ciudad de Bolívar, Colón, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Morón, el ganador del cruce Deportivo Madryn – Deportivo Maipú (suspendido por incidentes), el ganador de Ferro – Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez.

Los 29 clubes que tiene asegurado su lugar en Primera División el año próximo

Boca River Independiente Racing San Lorenzo Vélez Sarsfield Estudiantes de La Plata Gimnasia de La Plata Rosario Central Newell’s Argentinos Juniors Platense Independiente Rivadavia Gimnasia (M) Atlético Tucumán Central Córdoba Barracas Central Talleres Belgrano Instituto Tigre Lanús Banfield Defensa Huracán Sarmiento Unión Deportivo Riestra Godoy Cruz

*Restan definirse los playoffs de la Primera Nacional, que dará lugar al último ascendido.

Cómo se jugará el campeonato 2027 de Primera División

Para empezar, cabe destacar que se erradicarán las dos zonas y se disputará un torneo todos contra todos, con la diferencia de que se jugarán 30 fechas para que haya enfrentamientos entre todos los equipos y se repetirán los clásicos, con el objetivo de que se jueguen en ambas canchas.

Así las cosas, otro cambio importante en el calendario es que se jugarán dos fechas menos que en la actualidad, algo fundamental para los promedios del año próximo.

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Algo llamativo es que se interrumpirá el certamen tras la fecha 15 para que se jueguen los playoffs para definir al campeón del Torneo Apertura y así conocer al primer campeón de la temporada cerca de mitad de año, donde clasifican los primeros 16 de la tabla (unificada, ya no hay más dos zonas).

Luego del receso de invierno, se reanuda el certamen y después de la fecha 30 habrá playoffs para el Torneo Clausura. Tanto las semifinales como la final de Apertura y Clausura se jugarán en cancha neutral.

A su vez, se mantendrá al campeón de la Tabla Anual, pero ahora sí enfrentará a todos los equipos de la misma categoría y no como ocurre en el presente en el que solo se mide con poco más de la mitad, mismo caso que en la lucha por descender y por clasificar a la Copa Libertadores y/o Sudamericana. Este nuevo certamen comenzará el fin de semana del 24 de enero del 2027.