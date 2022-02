Agüero le hizo un pedido a la dirigencia de Independiente: "No me molesten"

El retiro de Sergio Agüero golpeó fuerte en el recuerdo de todos los futboleros. El delantero, que había firmado recientemente su contrato con el FC Barcelona, debió dejar la actividad debido a un problema cardíaco que le impide competir al más alto nivel sin correr riesgos.

Algo alejado de los medios en este último tiempo, el Kun reapareció días atrás en stream, una de las tantas pasiones que lo ayudan en este duro momento. Allí, debió salir al cruce de una versión que lo ubicaba otra vez en Independiente a partir de junio de este año.

"Están diciendo que yo en junio empezaría a entrenar en Independiente. Lo que les quiero decir a la gente que está en el club es que no hagan campaña conmigo. No me molesten, por favor se los pido. No hagan campaña porque no tiene nada que ver, yo no hablé con nadie, con nadie, como siempre", abrió.

Con notable enojo, el histórico goleador del Manchester City dejó en claro que nunca tuvo contactos con el club que lo vio nacer y dio a entender que sus prioridades en este momento están lejos de Avellaneda: "Digo las cosas como son y punto. No hablé nunca con nadie del club desde que me fui. Chamuyos de que no tienen mi teléfono o no quieren molestar... pero no hablé con nadie".