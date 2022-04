Con muchos cambios generados a causa de la pandemia y de los problemas económicos que sufrieron los clubes, la Primera D del fútbol argentino quedó con solo diez equipos en la categoría. Un motivo por el cual la AFA decidió aprobar la afiliación del histórico Club Mercedes a los torneos de ascenso.

Con un pasado gigante en el deporte nacional, el Mercedes llega al fútbol de AFA totalmente decidido a mostrar todo su prestigio: "Nosotros somos el primer club de la Argentina", comentó Guido Pisoni en exclusiva para Bolavip Argentina en referencia a una de las polémicas que generó su arribo a la Primera D.

Fundado en 1875, doce años antes que Quilmes o Gimnasia, Pisoni sostiene que "en esa época no había fútbol en los clubes" y que por eso esta actividad no formaba parte del club aunque esto no le quita ser el más antiguo. Un detalle que quedará expuesto cuando comience su camino en los torneos AFA.

Siendo un club que cuenta con cuatro sedes, más de 2000 socios y una estructura de desarrollo de jugadores que arrastra desde hace muchos años, las chances de ascender para Mercedes en la Primera D son muy serias. Sin embargo, esto no marea al presidente quien afirmó que buscan ir "progresando y ascendiendo" de manera natural y sin quemar etapas.

Esto último que marcó Pisoni, el segundo presidente más joven de la AFA, resulta muy importante para evitar los problemas que sufrieron otros equipos relámpago en el pasado: "Hay material, pero tenemos que llevar todo el proceso con calma y saber llevar todas las situaciones para evitar problemas", confesó en Bolavip Argentina.

Pese a que Mercedes está "preparado desde la estructura y la administración para este desafío", el presidente del club admitió que participar en la Primera D "debe enriquecer aún más al club" y no perjudicarlo mientras que espera que la organización del blanquinegro inspire a otros equipos de la categoría a apostar por otros deportes además del fútbol.

Contento por la bienvenida de los demás presidentes, quienes "se pusieron a predisposición" para cualquier consejo o duda, durante la charla Pisoni no quiso meterse en cuestiones deportivas aunque comentó que "algunos jugadores no podrán jugar por las cláusulas que tiene la categoría". Vale destacar que en la D hay una edad máxima y no puede haber jugadores que hayan firmado contratos profesionales.

Con "una estructura social muy grande" para la categoría, Mercedes ya sabe lo que es el fútbol de ascenso luego de sus pasos por el Argentino B y hasta tiene varios jugadores para enorgullecerse entre los que se destacan; Matías Silvestre (ex Boca), Santiago Sosa (ex River) y Juana Cángaro, quién está en la reserva del Millonario y en la Selección Sub-17.

Finalmente, y para detallar un poco la presencia social del Club Mercedes en la localidad, es importante resaltar que Guido Pisoni fue socio toda la vida del mismo y al igual que muchos otros, lleva una vida dentro de la institución que busca sumar un nuevo capítulo a su rica e importante historia.