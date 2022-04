A solo unos días de que la pelota comience a rodar en la categoría más amateur del fútbol argentino, uno de los históricos que tiene el deporte nacional recibió una excelente noticia ya que la AFA tomó una importante decisión con respecto a la cantidad de afiliados que posee.

Con una categoría prácticamente abandonada ya que solo había 10 equipos, no existe la desafiliación y al no haber descensos; nadie volvía desde la C, la Asociación del Fútbol Argentino determinó que era hora de empezar a aceptar algunas de las tantas solicitudes de admisión que tiene y le dio la bienvenida al Club Mercedes.

Luego de muchos años de espera y de comunicados a la AFA, el histórico club del interior de la provincia de Buenos Aires abandonará la Liga Mercedina para finalmente sumarse a la Primera D y convertirse así en el equipo, afiliado a la Federación, más antiguo de todos ya que el mismo se fundó en 1875, doce años antes que Gimnasia La Plata o Quilmes.

Presidido por Guido Pisoni, un ex tenista del club que forma parte de la institución desde hace más de una década, Mercedes se encontraba preparado para este histórico llamado desde hace un año cuando AFA le comunicó que quedaban preseleccionados. Desde ese entonces, el Blanquinegro puso todo en condiciones.

Con un estadio para seis mil espectadores y con su debut en un torneo directamente afiliado a la AFA, Club Mercedes ya sabe lo que es jugar en el ascenso argentino ya que ha participado de los viejos Torneo Argentino B y C. Mientras que en 2017 y 2018 participó en el nuevo formato de este torneo denominado Federal C y B. Vale destacar que por esta institución estuvo de muy chico; Santiago Sosa, quien debutó en el River de Gallardo.