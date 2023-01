La Asociación del Fútbol Argentina (AFA) anunció una reestructuración en el Ascenso de nuestro fútbol local y se unificarán algunas categorías. ¿Qué pasará con la Primera C y la Primera D y cómo será el torneo? ¿Por qué unificaron las dos divisiones?

De la mano del Claudio Tapia, la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) anunció un cambio de planes en el Ascenso Metropolitano para la siguiente temporada. La Primera C y la Primera D se unificarán en una sola categoría.

Faltan pocas semanas para que vuelva a rodar la pelota en el fútbol argentino, tanto en la Liga Profesional como en el Ascenso. Los clubes de las categorías más bajas del fútbol metropolitano tendrán que tener en cuenta esta bomba.

A partir de la temporada del 2024, tanto la Primera C como la Primera D no existirán como tal. Todos los equipos de ambas divisiones se unificarán en una sola categoría, cuyo nombre todavía no fue confirmado.

El motivo de esta decisión es la idea de igualar el número de equipos en todas las categorías del Ascenso. La intención es que para 2024 la Primera Nacional contenga 38 equipos, la Primera B unos 22 y lo que actualmente es la Primera C tendría 27 clubes.

Progresivamente, cada categoría tendrá los ascensos y descensos pertinentes para que se igualen el número de equipos, algo que podría tomar años. También buscarían reducir la cantidad de equipos en Primera.

¿Por qué la AFA decidió unificar la Primera C y la Primera D y cuándo será?

La intención de la Asociación del Fútbol Argentino es igualar la cantidad de equipos en cada categoría. Como la Primera C contaba con 19 equipos y la Primera D tan solo con 11, ambas serán unificadas a partir de la temporada 2024.

¿Cómo es la reestructuración de la AFA y cómo quedan las categorías del Ascenso Metropolitano 2024?

Según explicaron desde AFA, buscarán aumentar el número de equipos a la Primera B a 22 instituciones deportivas. De esta forma, la Primera Nacional quedaría con 38 equipos, la Primera B con 22 clubes y la nueva categoría con 27.