Con el VAR como gran protagonista, Sarmiento se había puesto en ventaja ante Racing, pero no resistió y los de Gago se lo igualaron. Y ahora se viene el clásico de Avellaneda.

En la previa al clásico de Avellaneda, Racing visitó a Sarmiento de Junín con el afán de poder revalidar lo que hizo el último fin de semana frente a Aldosivi, a quien goleó en el Cilindro y así seguir de cerca al líder Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pero el equipo comandado por Israel Damonte, una vez más, demostró que es una piedra en el zapato de cualquier rival.

Si los dirigidos por Fernando Gago obtenían el triunfo, iban a quedar con tan solo dos unidades menos que el Lobo de Néstor Gorosito. Y si bien el Verde se encuentra lejos de los puestos de descenso, no puede relajarse. Por eso mismo, volvió a demostrar que con un equipo combativo, dará mucha pelea.

A pesar de que el DT de la Academia hizo una sola variante respecto a quienes golearon al Tiburón, donde ingresó Gonzalo Piovi por Eugenio Mena, no logró que sus jugadores tuvieran el mismo rendimiento avasallante que ante los marplatenses. En cuanto a los de Junín, en la última jornada habían igualada ante Platense y no lo habían hecho con una buena actuación.

Durante la primera etapa no hubo grandes situaciones de peligro, pero sí una situación muy polémica sobre el final del mismo: un codazo de Franco Quinteros sobre Enzo Copetti dentro del área, en donde todos los jugadores de Racing reclamaron infracción, pero el árbitro Pablo Echavarría no solo que no sancionó, sino que tampoco concurrió a chequear en la repetición que le ofrecía el VAR. Directamente, decidió que culminaran los primeros 45 minutos.

Las polémicas continuarían, ya que en el inicio del complemento, y tras ganarle la posición a Facundo Mura, Lisandro López evitó se fuera la pelota por la línea de fondo, remató y el balón dio en la mano de Emiliano Insúa. Tras convalidar el tiro desde los doce pasos, el colegiado sí se dirigió hacia el VAR y ratificó su decisión. Y fue Jonathan Torres quien se hizo cargo para abrir el marcador.

Con el resultado en su contra, Gago comenzó a mover el banco y mandó toda la carne al asador. A partir de las variantes que realizó, pudo conseguir el tan ansiado empate para que Racing no quede tan lejos de la cima de la Liga Profesional: luego de un maravilloso centro al punto del penal por parte de Gabriel Hauche, apareció el goleador que tienen los de Avellaneda y, de cabeza, Copetti puso cifras definitivas.

Racing creció a partir del empate, y pudo haberlo ganado. Pero las ocasiones de gol se fueron muy cerca del arco defendido por Sebastián Meza. Y con las modificaciones que realizó Damonte, los locales se replegaron y dejaron de atacar, aunque sobre el final tuvieron una chance muy clara a partir de un tiro libre por parte de Quinteros, pero Gastón Gómez pudo contener el remate.

El próximo viernes, Sarmiento abrirá la séptima jornada del torneo local frente al Rosario Central de Carlos Tevez en el Gigante de Arroyito, el viernes a las 20; mientras que Racing recibirá a Independiente, en el Cilindro de Avellaneda, el domingo a las 15:30.