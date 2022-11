Luego de varios entre dichos entre Enzo Copetti y el mundo de Boca, tras la declaración del delantero que decía que Racing iba a salir campeón de la Liga Profesional y las burlas del plantel Xeneize, el delantero les respondió: "Que se banquen lo que ellos generaron", tiró en diálogo con Data Racing.

Por otro lado, en una conversación con ESPN, le respondió a Benedetto y a Gabriel Aranda, quienes cuando Boca ganó la Liga Profesional se burlaron del delantero: "Cuando se meten conmigo me tocan el orgullo porque soy una persona sencilla. Me sorprendió que se metiera conmigo porque yo no me metí con él ni con otro pibe que no sé quién era (por Aranda). No sé por qué me atacaron a mí".

Además, agregó: "Yo a él (por Benedetto), lo traté con mucho respeto en las semifinales de la Copa por toda la trayectoria que tuvo. Pero después él me faltó el respeto, yo no me merecía eso, no sé por qué me atacó".

Copetti, quien fue acusado por el hermano de Juan Ramírez de meterse con las familias de los jugadores de Boca, declaró: "Nosotros perdimos campeonatos. No les habíamos faltado el respeto nunca a ellos. Se vio reflejado después de que ellos salieron hablar y de que me metieron a mi en algunas situaciones y yo nunca hablé hacia Boca en ninguna nota. Entre colegas fue una falta de respeto que me ataquen de cierta forma. Nosotros nos callamos, jugamos el partido y lo pudimos sacar adelante".