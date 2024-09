Finalizado el encuentro donde Boca le ganó a Rosario Central, desde la terna arbitral aportaron precisiones de por qué no sancionaron penal de Advíncula sobre Copetti.

La explicación de los árbitros tras no sancionar penal de Advíncula sobre Copetti en Boca vs. Rosario Central

Sobre el final del partido en el que Boca derrotó a Rosario Centralpor 2-1, Luis Advíncula fue a disputar el balón con Enzo Copetti, el delantero de la visita, y al momento de intentar quitarle la posesión, se lanzó con vehemencia. Si bien el VAR y el árbitro Jorge Baliño coincidieron en que no hubo penal, en el Canalla aún reclaman por ello.

A pesar de todos los reclamos que le hicieron a la terna arbitral, Baliño y compañía mantuvieron su postura al respecto y determinaron que no había manera de sancionar una infracción del peruano sobre el ex delantero de Charlotte FC. Una vez finalizado el encuentro, rompieron el silencio.

Mientras en los alrededores del Gigante de Arroyito siguen insistiendo en que el colegiado debería haber sancionado la pena máxima, el periodista de BOLAVIP, Germán García Grova, dialogó con todo el cuerpo arbitral al respecto de la polémica jugada: “Advíncula juega el balón y el golpe se produce luego por la propia acción de juego”, indicaron. Y ampliaron que “primero quita limpiamente el balón”.

Tras la jugada, el ex delantero de Racing Club no quiso brindar declaraciones al respecto. Sin embargo, desde el cuerpo técnico de Rosario Central decidieron evadir una queja sobre el arbitraje en relación a lo que fueron los 90 minutos en La Bombonera, donde se quedaron con las manos vacías.

El presunto penal de Advíncula sobre Copetti

“Penalazo” se volvió tendencia en X debido a la jugada entre Advíncula y Copetti

En la red social X, “penalazo” se volvió rápidamente tendencia debido a esa jugada del final entre Advíncula y Copetti. Usuarios reclamaron que hubo falta y que Baliño obvió un claro penal para Central que hubiese desatado un fuerte murmullo en La Bombonera.

¿Qué dijo Matías Lequi, DT de Rosario Central, sobre el arbitraje?

Matías Lequi, quien fue a buscar a Baliño al final del partido al igual que sus dirigidos, habló en conferencia de prensa sobre el arbitraje, aunque evitó entrar en polémicas. “De los árbitros no voy a hablar, pero acertó algunas cosas y otras no. Ya está. Me propongo que el equipo mejore y empiece a sumar más de local”, dijo.