Después de gritar campeón en el Trofeo de Campeones, Enzo Copetti contó porqué no pateó el penal ante River que podría haberle dado la Liga Profesional a la Academia.

Copetti y su motivo para no patear el penal ante River: "Estaba cansado"

Después de que la barrabrava de Racing le cuelgue un pasacalle que decía "Copetti botón, hacete cargo cagón", el centrodelantero de la Academia explicó el motivo por el que no pateó el penal vs. River que terminó fallando Jonathan Galván y expuso un argumento un tanto extraño.

Mano a mano con ESPN, el ex 9 de Atlético de Rafaela habló del título obtenido y no tuvo pelos en la lengua a la hora de meterse de lleno en una definición de la Liga Profesional que lo dejó en la mira de los hinchas académicos.

Tras la polémica que generó su postura en el penal que le dieron a Racing vs. River, Enzo Copetti contó cómo lo vivió dentro de la cancha: "Jony estaba confiado en patearlo y se terminó ahí. No era el momento de ponerse a pelear y ponerle presión al jugador que va a patear. Le dimos la confianza". Pero no se quedó allí...

A la hora de explicar las razones por las que no pateó, Copetti sorprendió a todos: "Yo estaba cansado, ya no estaba pensando claramente a los 43 minutos del segundo tiempo. Galván estaba con más confianza, quería patearlo y lo dejamos".

