Cuándo es el Boca vs. Racing en Abu Dhabi: fecha, hora y por qué juegan otra final

Boca y Racing se verán las caras en una nueva definición por un título. Luego de haber disputado dos trofeos en el último tiempo, el equipo de la Ribera y el cuadro de Avellaneda se medirán en una final que se llevará a cabo en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

En octubre pasado, el Xeneize conquistó la Liga Profesional 2022 después de haber superado en la tabla de posiciones por solo dos puntos a los dirigidos por Fernando Gago. En aquella ocasión, consumó la obtención del trofeo con el empate 2-2 ante Independiente.

Solo unos días después, la Academia se tomó la revancha y se adueñó del Trofeo de Campeones 2022 tras haber derrotado 2-1 a los comandados por Hugo Ibarra en el duelo que se desarrolló el reciente 6 de noviembre en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis.

¿Por qué Boca y Racing juegan una final en Abu Dhabi?

La final nace como parte de un acuerdo estratégico entre AFA (Asociación del Fútbol Argentino), con Claudio "Chiqui" Tapia a la cabeza, y el Consejo de Deportes de Abu Dhabi (Abu Dhabi Sports Council). Una de las claves del trato es la celebración de este partido.

Hasta el momento, el trofeo no tiene nombre ni un formato preestablecido. Sin embargo, se decretó la participación de Boca por ser el último campeón de la Liga Profesional y la de Racing por haber sido el líder de la tabla anual del fútbol argentino durante 2022.

¿Cuándo juegan Boca vs. Racing en Abu Dhabi?

El compromiso se jugaría el sábado 21 de enero de 2023, en horario a confirmar. El estadio tampoco fue anunciado, pero será uno de los que se encuentran en la ciudad que oficia como capital de Emiratos Árabes Unidos, país del continente asiático.

¿Pueden jugar los expulsados en el último Boca vs. Racing?

El encuentro más reciente entre ambos equipos se remonta al pasado al 6 de noviembre, cuando Racing ganó 2-1 en la final del Trofeo Campeones 2022. En aquella ocasión, hubo una decena de expulsados: siete del Xeneize y tres de la Academia.

Como el choque sería de carácter oficial, los suspendidos no podrían jugar el partido, pero no se descarta que sean habilitados teniendo en cuenta que se trata de un nuevo torneo, con reglas que aún no están claras.

Todos los expulsados en el último Boca vs. Racing