Hay excepciones, claro, pero pocos son los niños que no apuntan a probarse en los clubes más grandes del fútbol argentino para ver si pueden quedar. Infinidad de historias demuestran que, a pesar de no tener un paso importante por las inferiores de esos equipos, sus carreras se pueden reinventar.

Uno de esos casos es el de Alan Soñora, hijo del reconocido Diego Soñora. Al igual que su padre, el volante tenía la ilusión de debutar con la camiseta de Boca luego de haber hecho más de seis años en las divisiones inferiores del club de La Ribera. Sin embargo, por decisión de Rolando Schiavi -DT en aquel momento-, el heredero del "Chiche" quedó en libertad de acción y debió buscarse un nuevo club.

La vida le dio una segunda oportunidad y en Independiente encontró sitio. De buen paso en la Reserva, Sebastián Beccacece decidió subirlo al plantel profesional y, hasta no hace muy poco, Soñora supo portar la mítica "10" del Rojo durante su última etapa. No obstante, no hubo acuerdo para renovar su contrato y volvió a quedar libre, a la espera de la resolución de su futuro.

En ese contexto, a Soñora se le presentó una de las noticias más felices de su carrera. Debido a su nacionalidad estadounidense (nació en New Jersey), el ex Boca e Independiente decidió darle prioridad al combinado norteamericano y fue convocado a la Selección de USA para los próximos amistosos a disputarse a fines de enero. Un giro inesperado en su trayectoria deportiva.