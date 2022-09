Resulta increíble, anacrónico. Pero sucede. Es real, sucedió y no deja de sorprender que una persona sienta tanto desdén por otra. Si Nicolás Fernández demostró y con creces eso que se llama coraje en una cancha de fútbol. No por pegar una patada de más o hacerse el guapo en modo taita o compadrito. No, todo lo contrario.

Lo suyo fue más importante y determinante cuando, en 2020, se animó a contar su verdad, su realidad. Y lo hizo en el deporte, acaso, más machista, misógino y homofóbico de todos: el fútbol. “Soy feliz. Gracias a quienes lo entienden. Y perdón a quién no. Un género no determina nada y mucho menos habla de quién soy como persona. Estoy enamorado y sí, de alguien de mi mismo sexo”, escribió en su cuenta de Facebook el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBT.

Tras esa declaración pública un río de lava se armó en derredor suyo para convertir a Nicolas Fernández en el único jugador de fútbol que se animó hasta ahora a contar algo tan simple como su condición sexual como si ello tuviera algo malo.

Este fin de semana, Fernández, arquero de 27 años (26 de febrero de 1995), denunció que un rival lo insultó de manera deliberada por su inclinación sexual en el partido que Huracán de Pellegrini perdió 1 a 0 ante Argentino de Trenque Lauquen, por la Liga Trenquelauquense de Fútbol. Tanto que el árbitro Marcelo Saavedra escuchó los insultos y expulsó a Benjamín Orosco, jugador de Argentino quien le gritó “puto, culo roto, maricón”, según pudo reconstruir el diario Tiempo Argentino.

Fernández hizo pública en sus redes sociales la denuncia por discriminación y agresión homofóbica que presentó ante la Liga. “La vida siempre nos enseña un poco más y nos va poniendo a prueba. Quiero que entiendan que esto no es una forma de hacer deporte y por eso es que lo repudio totalmente”, escribió Fernández en Facebook e Instagram, y expuso la copia de la nota enviada a la Liga.

La denuncia de Nicolás Fernández:

“Liga Trenquelauquense de Fútbol: Me dirijo a ustedes en mi carácter de jugador de fútbol de Huracán de Pellegrini. En el día de hoy representé al club Huracán en el partido por la novena fecha de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, en el cual enfrentamos al Foot ball Club Argentino de Trenque Lauquen.

Elevo la presente nota con el fin de poner en su conocimiento el hecho discriminatorio que sufrí durante el desarrollo del partido. Durante casi los 90 minutos viví una situación de constante hostigamiento por parte de uno de los jugadores del equipo rival. En reiteradas oportunidades recibí insultos y agravios homofóbicos que hacían referencia a mi orientación sexual, la cual es de público conocimiento. El árbitro percibió lo sucedido y expulsó al jugador.

Ahora bien, situaciones como esta atentan no solo contra la posibilidad de ejercer de manera igualitaria mi derecho a hacer deporte y disfrutar de la competencia en las mismas condiciones que los demás, sino que crean ámbitos poco respetuosos de la diversidad, lo que impacta negativamente en todos los jugadores, cuerpos técnicos, simpatizantes y público en general.

La discriminación debe ser combatida y erradicada, tanto en el fútbol como en toda otra disciplina. Solicito a la Liga Trenquelauquense que, en virtud de lo ocurrido, evalúe la situación y sancione de manera ejemplar este hecho como forma de transmitir que ya no hay lugar para este tipo de comportamientos y contribuir con la construcción de un deporte libre de discriminación”.

La respuesta de Huracán, el club de Fernández:

“Te acompañamos Nico y nunca pierdas tus convicciones ya que sos un referente para quienes no pueden o no se animan a levantar su voz. Y hoy, todo esto, debe cambiar”, indicó en sus redes el club Huracán para apoyar a su arquero y damnificado. Ahora resta esperar la decisión de la Liga que podrá expedirse de acuerdo al informe del árbitro Saavedra.

Odiadores hay en todos lados y es tiempo de arriarlos a un lado.