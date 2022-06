En una nueva edición de la Liga Profesional que vio su inicio este fin de semana, a River y Defensa y Justicia les tocó verse las caras en la primera fecha y como es costumbre en cada duelo entre los de Florencio Varela y el Millonario, se dio un partidazo, aunque esta vez el resultado no acompañó y fue 0 a 0 en el Tito Tomaghello.

Sin embargo, lo más trascendente y curioso ocurrió entre los entrenadores, ya que Sebastián Beccacece realizó una acción insólita que despertó el enojo de Marcelo Gallardo, con un posterior cruce que comenzó en los bancos de suplentes y siguió en la zona de vestuarios, siendo un momento realmente lleno de tensión vivido en la noche de Varela.

Es que Beccacece, queriendo efectuar un cambio y con la negativa en ese momento del árbitro Facundo Tello, decidió hacer un bloqueo digno de NBA o de vóley en un lateral que iba a ejecutar Andrés Herrera para River. Lógicamente el colegiado lo expulsó y se fue a las duchas insultándose con Gallardo, algo que siguió una vez que el partido finalizó.

Minutos más tarde, ya con paños más fríos en el asunto, el DT habló de la situación vivida con su par del Millonario en la que minimizó lo que sucedió: "Ya está, lo importante es que se hable del espectáculo. Lo otro, sí, yo hice algo que no corresponde y fui expulsado, ya está. Me pareció que no tenía que intervenir en la acción y hay un árbitro...", expresó y fue interrumpido, para luego continuar con su descargo acerca de lo que ocurrió con Marcelo Gallardo: "Son situaciones del juego, no pasa nada. Lo importante, insisto, es que se hable del juego, lo otro son cosas que a lo largo de la historia del fútbol siempre han pasado ese tipo de discusiones de campo y nada más", cerró.

De esta forma, Sebastián Beccacece manifestó que para él, lo más importante fue lo que pasó dentro de la cancha con sus jugadores y los de River, y no lo que protagonizó él mismo con el entrenador millonario.