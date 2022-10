Desde que Fabián Doman tomó las riendas de Independiente, donde asumió como el sucesor de Hugo Moyano y se quedó con la presidencia, comenzó a trabajar en el reemplazante de Julio César Falcioni, ya que el estilo de juego del Emperador no coincide con el gusto futbolístico del actual mandamás.

En los últimos días aparecieron los nombres de Ricardo Gareca y también de Gabriel Heinze para tomar las riendas del equipo, algo que generó una gran molestia en Boca, debido a que Juan Román Riquelme los tiene en cuenta por si Hugo Ibarra no continúa en su cargo. Y ahora, apareció un ex River en el radar del Rojo.

A la Comisión Directiva que encabeza Doman le interesa contar con Matías Almeyda, quien se encuentra dirigiendo en Grecia. El actual entrenador de AEK Atenas está al tanto del deseo que tiene el presidente de Independiente, y fue contundente con respecto a un posible retorno al fútbol argentino.

"Siempre hago la misma declaración. Si un día me llama Cemento Armado de Azul o Alumni de Azul -de su ciudad natal- y me dicen: 'Este es el proyecto. Queremos que seas parte y lo manejes...'. No hay lugar en el mundo en el que uno rechace donde se sienta querido, acompañado y creíble en lo que hace, entonces no le cierra las puertas a nada. Yo amo lo que hago y no busco lo económico ni la fama. Vivo para el fútbol y lo voy a hacer mientras tenga este sentimiento. En cualquier parte y Argentina no está exenta, es mi lugar", manifestó Almeyda en diálogo con D-Sports Radio. ¿El Pelado volverá al país para ser el sucesor de Falcioni en Independiente?