Todo comenzó como un juego. Invitado a La noche de TyC Sports, Julio César Falcioni tenía que responder a un llamado de Juan Román Riquelme ofreciéndole volver a ser el entrenador de Boca en un hipotético reemplazo de Hugo Ibarra, quien tras dos derrotas consecutivas parece estar en la cuerda floja.

Pero el entrenador, de último paso por Independiente, se adueñó de la pelota para tirarle toda la presión a Cristian Traverso, exjugador del Xeneize y actual panelista del programa, a quién le preguntó qué diría él si lo llamara Román para ser el entrenador o formar parte del Consejo de Fútbol.

"Tuve charlas con Román, pero yo prefiero estar acá. Primero no me gusta el presidente de Boca. Estoy fuera de contexto con el presidente. Se portó mal conmigo y se lo dije. Román lo sabe", dijo en referencia a Jorge Amor Ameal. Falcioni lo interrumpió diciendo que por lo que lo había conocido, lo consideraba un buen hombre. Y Traverso respondió: "Depende con los ojos que lo mires es un buen hombre".

El ventilador que encendió el ex-Boca, campeón del mundo en 2000, no se apagó en ese momento, porque inmediatamente mostró su desacuerdo con la manera en que se desenvuelven quienes forman o formaron parte del Consejo de Fútbol del Xeneize. "Cuando se inició esto del Consejo yo no estaba para nada de acuerdo con las formas, prepotentes. Le pegaban a Tevez, a todos. No había que chapear con que habían sido campeones del mundo. Hay que dejar la chapa afuera y tratar de darle el mejor proyecto a Boca, que era no perder el vestuario y Miguel Russo lo perdió", disparó.

Por último, se refirió a lo difícil que se le hace a un entrenador que llega a Boca poder elegir los futbolistas con que le gustaría reforzar el equipo: "En Boca no se sabe quién decide los refuerzos. Le vas a dar los jugadores al próximo entrenador o lo vas a seguir haciendo vos. Quién decide en Boca, si a Ameal le das tierra y agua y no sabe hacer barro. ¿Quién decide las contrataciones?", dijo en clara referencia a Riquelme.