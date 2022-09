Con Central Córdoba en Buenos Aires, con el gasto enorme de logística que eso implica, y Vélez concentrado, la Asociación del Fútbol Argentino decidió suspender el encuentro que estaba pactado para este martes 13 de septiembre. El enojo de la visita se hizo notar y desde la cuenta oficial no dudaron en tirar un tuit un tanto picante...

"Les pedí a nuestros dirigentes hace una semana que se comuniquen con Vélez para darles la posibilidad de suspender el partido. Estuvimos dos días llamando, mandando mensajes y no respondieron. Es una desprolijidad de la Comisión Directiva de Vélez", dijo Abel Balbo -DT de Central Córdoba- al aire de TyC Sports demostrando su malestar. Pero, ¿por qué no se juega?

El insólito motivo por el que se suspendió Vélez-Central Córdoba

Tal como aseguraron desde la AFA, el duelo tuvo que ser suspendido "debido a la imposibilidad de la Seguridad de CABA de brindar servicio" en el día que también será local Huracán y habrá policía en el show de Dua Lipa en el Campo Argentino de Polo. Lo que se preguntan en Santiago del Estero es lo mismo que nos preguntamos todos: ¿esto nadie lo pensó antes?

Es por ello que, tras gastar unos tres millones de pesos entre viaje y hotel, los santiagueños no se guardaron nada. Desde su cuenta verificada, Central Córdoba citó el tuit de la Liga Profesional y escribió entre broma y enojo: "Vamos a jugar Vélez, no somos tan buenos". Por ahora no hay fecha para el duelo. La desorganización es increíble.