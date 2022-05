Disconformes con lo realizado por el colombiano desde su arribo al club, los hinchas de la Academia no lo perdonaron y el jugador se expresó en su perfil de Instagram.

Pese al buen momento que vive Racing en la Copa de la Liga, ya clasificado desde hace una fecha y con el primer puesto prácticamente asegurado, el hincha de la Academia no está muy contento con Edwin Cardona debido a los problemas físicos del colombiano quién llegaba para ser la figura del equipo.

Sin tanto rodaje por diferentes motivos, Edwin Cardona pretendía aprovechar la rotación de Gago en el once titular para ganar minutos y volver a ser una pieza clave. Sin embargo, el colombiano no completó un buen partido y fue el primer cambio de Fernando Gago. Un momento muy incómodo ya que fue silbado por muchos hinchas.

Ante esto, el volante ex Boca realizó un particular posteo en sus historias de Instagram en donde ,lejos de enojarse por lo sucedido, se mostró con una mentalidad fuerte a través una frase motivacional: “El mejor guerrero no es el que triunfa, sino el que vuelve sin miedo a la batalla”, publicó.

Totalmente decidido a recuperar el nivel que lo destacó en el Xeneize, Edwin Cardona no solo publicó una vez la imagen sino que aparece dos veces (una es un recorte y la otra la totalidad de la misma).

Pese a que fue apoyado por Fernando Gago ante las críticas de la gente, vale destacar que Cardona solo jugó cinco de los diecisiete partidos de Racing en la temporada con dos goles (uno de penal) y una asistencia. Números muy menores a los que se esperaban tras su compra en enero.