El multicampeón con Boca que le dio un "palo" a River: "Me gusta como juega, pero..."

River atraviesa un momento de cambios en el equipo, ya que Marcelo Gallardo está buscando su once ideal con tantos refuerzos que arribaron en el último mercado de pases. Al margen de los buenos resultados y la idea de juego de ser protagonista, se le nota al conjunto de Núñez una falencia que ya no es cosa de un partido, sino que se volvió una constante en este 2022.

Esta misma cuestión es la defensa. Sin ir más lejos, basta con observar lo que fue el Superclásico, donde Boca sin jugar bien logró neutralizar al eterno rival y quedarse con la victoria en el Monumental gracias a una avivada de Sebastián Villa y un error defensivo garrafal de Leandro González Pirez, pero esta no fue la única situación que podría preocupar en River, sino que una así le ocurre casi en cada partido.

Sobre esto, dio su opinión un multicampeón con Boca como Carlos Ischia. El nacido en Buenos Aires de 65 años fue entrevistado por el programa radial "¿Cómo te va?", donde destacó que no tiene dudas que River es el equipo del fútbol argentino que mejor juega, pero hizo hincapié en la cuestión defensiva también.

"A mi me gusta mucho como juega River, pero no me gusta como defiende", manifestó contundentemente el histórico asistente de campo de Carlos Biachi, quien también fue DT de Boca en el periodo 2008-2009. Así, si bien fue elogioso para con el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, tampoco dudó en criticar esa cuestión que sin dudas River debe mejorar.

Además, Ischia se refirió al presente de Boca, donde dio palabras de apoyo para Sebastián Battaglia: "Él es el jugador con más títulos en el club, lo tiene bien ganado y hay que tenerle paciencia. Boca te exige y no hay paciencia, pero deben tenerla. Está trabajando muy bien acompañado por un grupo de muchachos que conocen la historia de Boca", cerró.