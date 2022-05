En 2008, cuando Carlos Ischia era el director técnico de Boca, se generó un gran escándalo por su pelea con Mauricio Caranta, que derivó en la decisión de apartar al arquero del plantel. Ya pasaron 14 años de aquel episodio pero ahora el entrenador recordó lo sucedido y dio más detalles.

"Estuve un año y medio con un balance positivo, ya que salí campeón del Apertura, en el que habíamos quedado 10 puntos debajo de San Lorenzo, logramos alcanzarlos y ganar un triangular donde también estuvo Tigre. Hubo que sortear situaciones complicadas como las que viví con Caranta", sostuvo Ischia en Infobae.

¿Cómo sucedió todo? "En medio de una maratón de partidos, se comió goles en dos derrotas, con Tigre 3-2 y con Godoy Cruz 4-1, pero lo notaba bien. El viernes siguiente vino al vestuario y se puso a llorar porque tenía graves problemas y la hija no iba al colegio por las cosas que le decían por sus actuaciones", contó el DT. "Me pidió no estar contra Estudiantes, cuando nos estábamos jugando la chance de seguir arriba", agregó.

Sin embargo, pasó algo que sorprendió a Ischia: "Quedamos así y a la noche vi en televisión las notas que le habían hecho los periodistas al salir de la práctica, en las que decía que no tenía nada y que nunca le preguntaba a los técnicos porque lo ponían ni porque lo sacaban". Su reacción fue lógica: "Me puse mal y le dije clarito al plantel lo que había sucedido y tanto Riquelme como Palermo me tranquilizaron".

¿Cómo terminó la historia? "Por suerte, todos sabían qué clase de persona es Caranta y cómo se comportaba. Al final salimos campeones y teníamos equipo para ganar la Libertadores siguiente, pero quedamos afuera de manera increíble con Defensor Sporting", sentenció Ischia. ¿Aparecerá Caranta para dar su versión?