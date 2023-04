Aunque en Boca intentan llevar con máximo hermetismo las negociaciones para dar con su nuevo entrenador, han comenzado a filtrarse nuevos nombres que aluden a candidatos terrenales y no a otras figuras de gran renombre y jerarquía como los que se habían manejado anteriormente.

Los últimos en aparecer en esa lista fueron Luis Zubeldía y Diego Martínez, aunque el arribo de ambos sería prácticamente imposible si el club no quiere esperar hasta junio debido a que ambos se encuentran trabajando. A su vez, en ese rubro de los terrenales apareció un técnico que corre con ventaja por ya saber de qué se trata ganar y mucho con Boca.

Se trata de Carlos Ischia, quien en diálogo con el programa Boca de Selección, de Radio Del Plata, levantó la mano mostrándose dispuesto a regresar: "Me encantaría volver a la dirección técnica de Boca. No tengo ningún problema con eso. Tengo muy buena relación con Román y muy mala con Ameal, porque fue el que me echó", señaló.

Ischia remarcó que es el último entrenador que ganó un títulointernacional con Boca, haciendo referencia a la Recopa Sudamericana de 2008. Como cabeza del cuerpo técnico, se coronó también en el Apertura de 2008. Pero además, como ayudante de Carlos Bianchi, ganó Libertadores, Intercontinental y tres torneos locales más.

"Carlos Bianchi cree que ya pasó su tiempo y no volvería a dirigir. Yo tengo ganas de dirigir Boca. Román es una persona en la que se puede confiar plenamente porque sabe mucho de fútbol e inspira a los demás. Por otro lado, veo bien que el técnico tenga que hablar con el Consejo de Fútbol", dijo para terminar de candidatearse.