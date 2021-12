El último Superclásico de verano: ¿por qué ya no se juega?

El 2021 está llegando a su fin luego de que todos los equipos del fútbol argentino disputaran sus últimos encuentros del calendario. A partir de enero, los -ahora- 28 clubes de la Liga Profesional comenzarán con sus trabajos de pretemporada para llegar de la mejor manera al inicio del semestre. Antes solía ser normal que se disputaran los famosos torneos de verano, pero hoy podemos hablar de un "clásico" que no volvimos a ver desde hace varios años.

Además de la participación de los clubes más grandes de nuestro fútbol, el Superclásico era una parada obligatoria en Mar del Plata para aquellos hinchas, turistas o simplemente amantes de este deporte para disfrutar todo el día en la playa y despedir la jornada viendo un Boca-River en el Estadio José María Minella. Lo mismo sucedía en Mendoza, cuando ambos equipos se cruzaban en el Estadio Malvinas Argentinas. Sin embargo, los tiempos cambiaron.

El 21 de enero de 2018 se jugó por última vez el Superclásico por torneos de verano. Aquella noche, el elenco de Marcelo Gallardo se impuso al de Guillermo Barros Schelotto por 1 a 0 gracias al tanto del colombiano Rafael Santos Borré. Lo que nadie iba a imaginar era que, dentro de ese mismo año, Boca y River se iban a ver las caras para definir la Supercopa Argentina y posteriormente la histórica Copa Libertadores en Madrid. Sin dudas, un ciclo histórico para nuestro fútbol.

Luego de un triunfo para el recuerdo en el Santiago Bernabéu, tanto el Millonario como el Xeneize acordaron en no realizar el amistoso de enero como solía ser habitual. Los de Núñez tenían un ajustado calendario a principios de 2019, ya que debía varios encuentros de la Superliga, y el Superclásico terminó quedando obsoleto. La pandemia de coronavirus que azotó el mundo desde el 2020 hasta la actualidad obligó a las autoridades de la Liga Profesional a reprogramar y suspender las diversas competencias que se iban a llevar a cabo, dejando sin lugar al River-Boca de cara verano. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a hacer y no hay fecha estipulada para 2022. ¿Regresará en 2023?

El último Superclásico de verano fue para River: