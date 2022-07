Con un torneo corto que requiere mucho sacrificio, el delantero cuenta los pro y los contra de es jugar en un país al que todos conocen por su belleza y resorts mientras piensa en su futuro: "Me gustaría radicarme en Indonesia, siento mucho afecto por ese país"

A lo largo de esta serie de entrevistas con jugadores argentinos en el extranjero, se pudieron conocer muchas historias en donde los protagonistas disfrutan de un país exotico mientras viven de la profesión que aman. Sin embargo, la historia de Nicolás Retamal parece ser un tanto distinta pese a estar en un país realmente increíble.

Si bien disfruta y aprovecha la sensación de vivir en las exóticas Islas Maldivas, el delantero de 26 años que surgió de Godoy Cruz se tomó un ratito para charlar con Bolavip Argentina y demostró que lejos está de descansar: "Muchos se piensan que vine de vacaciones y la verdad es que no tengo mucho tiempo para descansar. Rara vez me pude meter al mar desde que llegue".

Y no es que Nicolás no quiera disfrutar de las bellezas del país asiatico, sino que su lado profesional no se lo permite. Con un formato atípico para el fútbol moderno, la liga de Maldivas "se juega en lapsos de tres meses con otros tres de descanso". Un torneo que comenzó en julio para finalizar en septiembre y que "obliga a los equipos a jugar cada cuatro o cinco días".

De esta manera, el jugador del Da Grande Sports Club confesó para Bolavip que no tiene mucho tiempo para disfrutar. Igualmente, esto no quita que el goleador argentino no aproveche el destino que le tocó: "Actualmente estoy Maafushi, una isla de 500 habitantes que es muy linda. Acá la gente es muy amable", comentó.

Como podrán imaginar, en un lugar en donde hay más turistas que habitantes y en donde "todos me miran con cara rara cuando ando con el mate", durante los partidos el público no pasa de los 300 espectadores en la tribuna. Un hecho que si bien no relaja a los jugadores, demuestra la diferencia entre Nicolás y los jugadores locales.

Comentando uno de los principales problemas que tienen los extranjeros para adaptarse, Retamal opinó sobre estas diferencias culturales en el deporte: "No viven de la misma manera que nosotros, a ellos les hacen un gol y se cagan de risa… yo me re caliento. El otro día nos hicieron un gol re boludo y cuando fuimos al vestuario se reían", recordó riendo de la situación.

Igualmente, aunque Nico piensa que "la comunicación en la cancha es muy importante", esto no lo lleva a ser un agradecido por lo que vive: "Nunca imaginé que iba a estar aca. Después de estar seis meses sin equipo yo tenía mucha fe de que me iba a salir algo". Además, cuenta para Bolavip que esperó tanto esto que cuando llegó la oferta su familia no dudó; "Andate, ni lo dudes", le dijeron.

Sumado a esto, pese a que hay varias diferencias en la cultura futbolera y eso "altera las cosas en la comunicación", hay que destacar que Nicolás está en un país muy argento: "Acá son muy fanáticos de Messi, acá a la vuelta hay un paredón gigante de Messi con los colores de argentina…Todos me joden con él".

Una comparación y exigencia por ser argentino que no termina por ser una molestía para él ya que "muchas veces pasó desapercibido". Algo que no ocurría durante su paso por el fútbol de Indonesia: "Allá me pedían fotos bastante seguido. Es una cultura que recibe y acepta a los nuestros".

Vale destacar que antes de llegar a las hermosas Maldivas, Retamal tuvo un exitoso paso por Indonesia donde jugó para el Mitra Kukar y se enamoró del país: "Me gusta mucho la cultura, la gente es muy buena, aprendí cómo se maneja la economía y la vida ahí. Me gustaría radicarme en un futuro", confesó sin ningún problema.

En un país en el cual debería renunciar a su ciudadanía Argentina e Italiana para vivir, el jugador que ya fue tentado en el pasado para nacionalizarse y lo rechazó hoy en día tiene otros planes: "El fútbol creció mucho y tienen una estructura muy buena...En el futuro me gustaría dirigir ahí", comentó para Bolavip agregando que incluso piensa llevar a su familia.

Como podrán ver, Nicolás Retamal es un chico de solo 26 años pero que ya piensa mucho en el futuro y se prepara para eso: "Estoy haciendo el curso de técnico por Zoom", suelta el delantero que habla cinco idiomas: Español, inglés, Italiano, Indonesio y un poco de árabe.

Este último punto es algo muy importante en la carrera de Nico ya que asegura que de estos viajes que tuvo por Chile (jugó en el Barnechea), Indonesia y Maldivas rescata "la capacidad de aprender sobre nuevos países y culturas". Hoy en día aseguró que "no es el mismo Nicolás que empezó el recorrido".

Con el sueño de volver a Indonesia, quien dice no lo veamos jugando para su selección alguna vez, Retamal piensa en el futuro inmediato y admite que tiene charlas avanzadas con un equipo de Tailandia para cuando termine el campeonato de Islas Maldivas. Un nuevo destino que llegaría gracias a su deseo de jugar en el continente asiatico.

Finalmente, Nicolás se tomó un momento para hablar de Godoy Cruz en su charla con Bolavip Argentina y destacó que cuando llegó, él y sus compañeros se cambiaban "en un gimnasio viejo" pero que cuando se fue del Tomba "tenía uno de los mejores predios de la Argentina". Un grato recuerdo que seguramente, le deje al delantero alguna sensación de nostalgia y satisfacción por lo logrado.