Fue figura en la Copa LPF y confesó: "Me gustaría ser dirigido por Gallardo"

A falta de dos partidos, la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional está llegando a su fín con varias sorpresas en el calendario. Los dos grandes clásicos terminaron en empate: Boca e Independiente igualaron en Avellaneda bajo una lluvia torrencial que casi suspende el encuentro, mientras que Racing dio la sorpresa ante River y puso el marcador en tablas a menos de diez minutos para final. Conocidos los resultados, Banfield y Estudiantes lideran las zonas A y B respectivamente.

El Taladro, puntero de su grupo, pisó fuerte en Vicente López en la apertura de jornada 4 y sumó tres puntos clave ante Platense para seguir de racha gracias a una avivada de Giuliano Galoppo, la gran figura del equipo del Sur. El volante de 22 años marcó uno de los mejores goles de la fecha, ejecutando un tiro libre por debajo de la barrera del Calamar para marcar el único gol del encuentro. Viveza criolla.

Pasado el fin de semana de gloria para Galoppo, el jugador de Banfield fue entrevistado en el programa radial Cómo Te Va e hizo referencia a la jugada de la que todos hablan. "Siempre le pego así en los tiro libres. Al entrenador de arqueros le pedí que me muestre cómo se movían los arqueros en los penales y los tiro libres", explicó el mediocampista para darle valor al videoanálisis en la preparación de los partidos.

A continuación, el futbolista del Taladro recordó los rumores que lo vincularon con los dos clubes más grandes del fútbol argentino y se encargó de desmentirlos. "Mi sueño es jugar en Europa y en la Selección. Si hago las cosas bien en Banfield ese momento va a llegar. Lo de Boca y River solo fueron rumores. Nadie me llamó a mi, pero hubiera sido lindo dar un salto a un grande de Primera", declaró.

A pesar de la falta de interés del Millonario por él, Galoppo reconoció el ciclo exitoso del Millonario durante los últimos años y confesó otro de sus deseos para el futuro. "Gallardo es el mejor entrenador de Argentina y me gustaría que me dirija, me puede hacer dar un salto de calidad", sentenció. ¿Lo llamarán desde Núñez?