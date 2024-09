Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 27 de septiembre de 2024, a dos días de jugar contra Talleres por la fecha 16 de la Liga Profesional. El equipo que pondría Marcelo Gallardo, la advertencia de Federico Girotti, la dura declaración de Tomás Lecanda que expuso un mal manejo por parte de Martín Demichelis y el futbolista que podría dejar Núñez para jugar en el Corinthians de Ramón Ángel Díaz.

¿Cómo formaría River contra Talleres?

El próximo domingo, desde las 18.15 horas, River recibirá a Talleres por la jornada número 16 de la Liga Profesional. Marcelo Gallardo mandaría a la cancha a: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maxi Meza, Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Marcelo Gallardo. (Foto: IMAGO).

Federico Girotti advirtió a River

“Vamos a ir en busca de la victoria en el Monumental para seguir prendidos arriba. Conocemos al 100 por ciento el estilo de ellos. Con la llegada de Marcelo se vio lo que era el equipo antes. Por lo menos yo lo conozco a la perfección a este cuerpo técnico. Vamos a ir a atacar sus debilidades. Tenemos que plantearles el partido de igual a igual y no meternos atrás. Vamos a tener que estar a la altura”, afirmó Federico Girotti en diálogo con TyC Sports.

Lecanda, durísimo contra Demichelis

Tomás Lecanda fue una de las grandes promesas de las Inferiores de River, tuvo algunas oportunidades en Primera, pero luego se fue a préstamo. Con la llegada de Demichelis se quedó a pelear por un puesto, pero luego fue marginado. Lecanda dialogó con Olé y le dijo: “Cuando volví a River, Demichelis me dijo que se iban a pretemporada a San Luis con los jugadores que iba a necesitar, pero que yo no estaba en sus prioridades”.

Además, agregó: “Más allá de que me dijo que no me iba a tener en cuenta, un par de días antes de la pretemporada nos hicieron los exámenes atléticos a todos y mis resultados fueron muy buenos, al punto que Demichelis quedó sorprendido y me dijo que me olvidara de lo que me había dicho porque iba a ir a la pretemporada”.

“Me lesioné, hice la rehabilitación con Bombicino, volví a hacer fútbol y Demichelis me dijo que no me iba a tener en cuenta por lo que iba a tener que buscar club. Me molestó porque pensé que me iba a bancar hasta fin de año por todo lo que había dicho en la pretemporada y lo que me había pasado”, concluyó Lecanda.

Tomás Lecanda. (Getty Images)

Ramón quiere a un jugador de River para Corinthians

En las últimas horas se conoció que Ramón Díaz pretende reforzar a Corinthians con Ramiro Funes Mori, el marcador central del Millonario que no sumó muchos minutos desde su regreso a mediados de 2023. Cabe recordar que el Pelado conoce muy bien a Ramiro por su paso por el club entre 2013 y 2014. El Timao vive una dualidad difícil de explicar: está en semifinales de la Sudamericana y pelea por el descenso en el Brasileirao.