Fue jugador de Selección, Gago no lo tuvo en cuenta en Racing y explotó: "No tengo fuerza ni para entrenar"

En 2021, Racing sorprendió con un refuerzo desde la Premier League con la llegada de Ezequiel Schelotto procedente del Brighton para reforzar la zona derecha a nivel defensivo y ofensivo. El argentino de por entonces 31 años llegaba a su país natal por primera vez para vestir los colores de la Academia luego de toda una carrera en el exterior, en donde incluso se incluyen partidos y convocatorias a la Selección de Italia.

Sin embargo, las cosas no salieron como pretendían en el club de Avellaneda y el propio jugador, ya que solo pudo disputar 8 partidos y las lesiones lo acecharon constantemente. Incluso, ya con Fernando Gago al mando de Racing, se decidió que no iba a ser tenido en cuenta y fue enviado a Aldosivi mediante una rescisión de contrato con la Academia.

Estando actualmente como agente libre, Schelotto se mostró desesperado por su situación en el presente y comentó su cuestión en una entrevista que brindó a ESPN F90. En diálogo con el programa de Sebastián Vignolo y compañía, el "Galgo" soltó con la voz quebrada: "Hace tres dias que no tengo fuerza ni para entrenar. Ahora los equipos ven que no jugué nada en los últimos 2 años y piensan que deje de jugar al fútbol. No es así".

Schelotto prácticamente pidió ofertas por él en el fútbol argentino, dejando en claro que con 33 años se encuentra bien fisicamente y que lo aflige su situación actual de no tener club. "Yo no vine a Argentina por la plata. Si quería plata, me quedaba en Europa", añadió, para expresar que su posibilidad de arribar a algún equipo de la Liga Profesional no estaría ligada a problemas económicos.

Por último, el Galgo soltó dardos para Fernando Gago por los tratos que tuvo hacia él por su situación con las lesiones y la consecuente salida. "Vino Gago, que sufrió la mismo que yo pero 5 veces más. Cuando me fui de Racing le dije un montón de cosas que tenia guardadas porque no se manejó bien conmigo. Racing ganaba 4 a 0 y no me ponía". Sobre Víctor Blanco, Schelotto expresó: "Cuando Blanco me llamó y consultó por mis pretensiones económicas le dije que ponga él el número, que yo solo quería jugar al fútbol". Por último, detalló como se dio su salida a Aldosivi: "Me estaba cambiando para entrar a la cancha y me dijieron que me mandaban a jugar a Aldosivi", confesó. Durísimo. ¿Encontrará club Schelotto?