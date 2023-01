Si bien esta temporada no está siendo la mejor para el Manchester City, el conjunto dirigido por Josep Guardiola no deja de ser uno de los mejores del mundo, por lo que hoy en día llegar a los Citizens simboliza ser uno de los futbolsitas más interesantes para tener en cuenta a presente y a futuro.

Por eso se generó tanto revuelo con la llegada de Julián Álvarez hace meses desde River debido a que era un salto importantísimo en su carrera y un primer paso más que fuerte para su trayectoria en Europa. Y pese a que para el entrenador español no es un titular fijo, el delantero cordobés se asentó lo suficiente como para ser figura en un Mundial en donde se coronó como campeón y para meterse entre los 14 nominados al premio The Best otorgado por FIFA.

Luego del éxito que resultó la contratación de Julián, en Manchester City siguieron fijándose en joyas de nuestro fútbol y por eso, desde hace semanas se conoce que en el equipo ciudadano quieren contar con Máximo Perrone, una de las figuras más sobresalientes del Vélez semifinalista de Libertadores en 2022.

El City negocia hace tiempo entre las sombras con el Fortín, y en las últimas horas el Presidente de la institución velezana, Sergio Rapidarda, habló al respecto con Vélez670 de esta posible transferencia: "He hablado con la gente del City, porque ya tenemos un antecedente. Se manejan de esa manera: estuvieron persuadiendo al chico constantemente", expresó con bastante enojo el mandamás de Vélez debido a las formas del conjunto inglés de llevar a cabo la "seducción" para llevarse a Perrone.

Desde Manchester habían ofertado 8 millones de dólares, el valor de su cláusula de rescisión y Rapisarda también se refirió a esta propuesta desde Inglaterra: "Hicieron una oferta que no nos sedujo. Es un jugador de un calibre importante. Pero el chico se quiere ir, no es fácil... Lo llamó tres veces el técnico del City. Lo persuadió también Mascherano (Su entrenador en el Sub 20), cosas que no me gustan". Para cerrar, confirmó la postura del jugador: "Perrone quiere ir: le encanta ese técnico y ese club", soltó en diálogo con Vélez670. Restarán definirse nuevos montos, pero todo indica que Máximo Perrone será nuevo jugador del Manchester City.