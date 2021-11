El DT de Aldosivi y leyenda del fútbol argentino no pudo contener sus lágrimas luego de que le preguntaran por Diego Armando Maradona.

El pasado 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 61 años de vida y, a pesar de su ausencia física, el fútbol argentino lo homenajeó en todas sus canchas. Camisetas, cantitos y placas se hicieron presentes en los estadios de todas las categorías para recordar a Pelusa.

En el duelo que protagonizaron Aldosivi y Central Córdoba en Santiago del Estero se lo pudo ver a Martín Palermo, DT del Tiburón, con los ojos llenos de lágrimas mientras todos los presentes en el Madre de Ciudades aplaudían a Diego antes del comienzo del encuentro. El "Titán" habló con TNT Sports durante la tarde de martes y Martín Costa preguntó acerca de aquel momento emotivo.

Al instante de escuchar la pregunta, Palermo volvió a emocionarse. "Es algo que no puedo aceptarlo. No tengo palabras de lo que para mí es Diego. Es todo. Es verlo en una foto y me duele el alma, es un dolor inmenso", expresó Martín con la voz al borde del quiebre. El momento más emocionante de la nota.

Fue tal la tristeza que le generó la ida de Maradona que Palermo la comparó con dolorosa pérdida de su hijo. "Yo soy así, me nombras a Diego y es como que me está faltando una parte mía. Como también pasó cuando se fue mi hijo. Son dos cosas que extraño mucho y desde lo sentimental los tengo presente siempre", cerró.