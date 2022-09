Contradiciendo a las críticas que caen sobre su equipo, el entrenador de la academia utilizó una particular comparación con el gigante de España para justificarse.

Pese a que Racing le ganó a Argentinos y se prende en la lucha de la Liga Profesional una vez más, el equipo de Fernando Gago continúa despertando algunas críticas por parte de los hinchas y del periodismo por los goles que convierte en relación a las ocasiones que genera.

Un tema de discusión en el cual Gago considera que no debe preocuparse por la efectividad de los suyos y, para justificarse, decidió utilizar una particular comparación con el Real Madrid: "En tres partidos generó 95 situaciones y metió siete goles... Así que nosotros estamos tranquilos si generamos 50 e hicimos diez", soltó en conferencia de prensa.

Una comparación que generó un silencio que decía mucho en la sala de prensa y que llevó a Gago a reaccionar de una manera mucho más relajada y divertida: ¿Como no es lo mismo? Es una pelota y once tipos", tiró riendo antes de agregar "no es otro fútbol, es lo mismo".

Pese a que esto puede resultar increíble por las lejanías entre un equipo y otro pero para la cual Gago tenía justificativos: "Somos el segundo equipo con más goles del año detrás de River", soltó el DT que alegó que "generamos muchas situaciones" y por esto "parece que hacemos pocos".

En cuanto a las posibilidades de Racing en la Liga Profesional, Gago mantuvo la calma y sabe que aún hay mucho camino por delante: "Falta muchísimo de torneo, muchos puntos por jugar... Lo que tenemos que lograr es esa consistencia en los resultados". Además, destacó que la Academia jugó ante Argentinos "como una final".

"Este equipo va a ser campeón": la frase de Gago ante la prensa de Racing

Estas declaraciones de Gago no llegan en un momento aislado de sus diferencias con la prensa ya que, durante la semana, el entrenador tuvo un cruce en el que destacó que "este equipo va a salir campeón". Una frase que llegó tras un cruce con un periodista sobre las posibilidades del equipo.