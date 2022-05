Alberto Fernández visitó Ayolas junto a Mario Abdo Benítez, Presidente de Paraguay y quiso hacerle un cumplido a todo el pueblo paraguayo. Allí, el fanático de Argentinos Juniors se metió de lleno en el fútbol, una de sus grandes pasiones. Pero claro, fue tendencia en las redes gracias a un error insólito: agradeció al país limítrofe por un jugador que nació en nuestro país.

"Mi cariño es profundo. Ustedes son un pueblo maravilloso. Si me permiten una disgreción... Nos han dado a la Argentina grandes jugadores de fútbol", comenzó el Presidente de la Nación. Y si bien llamó la atención el momento, todos los presentes largaron sus risas y esperaron el remate, que finalmente llegó con un error.

Insólito: Alberto Fernández agradeció a Paraguay por un jugador que nació en Argentina

"Yo que soy de Argentinos Juniors no puedo olvidar a Néstor Ortigoza y no puedo olvidar a nuestro goleador que se llama Gabriel Ávalos. Son dos de los grandes paraguayos que han pasado por nuestro club", cerró Alberto sin saber que el volante central nació en San Antonio de Padua. Claro, Twitter no se lo dejó pasar y a las pocas horas "Ortigoza" fue TT.

Igualmente, a favor de Alberto Fernández hay que decir que Ortigoza está muy relacionado con Paraguay. De hecho está nacionalizado y ¡hasta jugó dos Copas América y el Mundial de Sudáfrica 2010!