Argentinos Juniors es reconocido por ser un club modelo en lo que respecta a la formación de jugadores. Es muy raro que el equipo de La Paternal sea noticia por desprolijidades o escándalos.

Sin embargo, en las últimas horas el Bicho debió enfrentarse al reclamo del familiar de un exjugador que salió del seno del club. Se trata de Horacio Miljevic, padre de Matko, enganche que se fue libre a la MLS a mediados del año pasado.

“Tu capitán se quedó con la guita de mi hijo y creo que no está bueno quedarse con la guita de un compañero. Se quiere hacer el que da la cara sin vergüenza, caradura”, comentó el hombre en cuestión en una publicación de un medio partidario que hablaba sobre el capitán Miguel Torrén.

Las palabras llegaron a oídos del defensor, quien salió rápidamente a responderle en redes sociales. "Hola señor, no sé su nombre. Le quiero aclarar que yo no me quedé con ninguna plata de su hijo. No sé quién le dijo eso a usted. A mi gracias a Dios no me hace falta quedarme con la plata de nadie, y menos de un ex compañero”.

Luego de la aclaración, el ídolo le recordó a Miljevic la desprolija salida de su hijo al fútbol canadiense: “Tengo la conciencia muy tranquila porque sé la clase de persona que soy y cómo me manejo. No como usted que hizo que su hijo se vaya del club por la puerta de atrás, sin dejarle un peso al club que lo formó desde chico y brindó todo. Eso es de mala leche y mal agradecido".

Horas más tarde, el mismo club utilizó sus redes sociales para 'bancar' a Torrén públicamente: "Informamos que los premios por cumplimiento de objetivos y pago de salarios son realizados por la Institución y no por los capitanes. A su vez, destacamos los valores y la conducta intachable de nuestro capitán, Miguel Torrén, quien es una gran persona y un enorme profesional".