Cuando parecía que la calma por fin había llegado a San Lorenzo tras varios meses movidos, el Ciclón volvió a sacudirse durante la tarde de este martes al conocerse el balance publicado por Boca Juniors en donde figura que Juan Ramírez llegó al Xeneize en libertad de acción.

Una noticia que recorrió muy rápidamente la interna de los socios e hinchas de San Lorenzo despertando el enojo tanto con la dirigencia que encabezaba Marcelo Tinelli como con Mauro Cetto, ex manager del club. Sin embargo, desde el Ciclón emitieron un comunicado desmintiendo esto.

Ante la situación mencionada, el duro comunicado de la institución apunta a quienes difundieron la noticia y aclara la situación: "San Lorenzo viene percibiendo el precio de indemnización pactado por la suma total de u$s 2.227.172 netos, importe que está siendo abonado por Boca en los plazos oportunamente acordados". remarcó en uno de sus ítems.

Además, desde San Lorenzo destacaron que existe un contrato firmado por las tres partes en donde se indica que todo está detallado "tanto con relación al precio de indemnización acordado como con respecto a los gastos y costos previstos en el Boletín Oficial de AFA Nro. 5576 para estos fines".

Finalmente, y antes de volver a indicar que todo lo difundido es falso, desde San Lorenzo informaron que el club no solo recibirá el pago de la cláusula (aún resta una última cuota de u$s 350.000) sino que tiene una prima de u$s 100.000 por cada título local del Xeneize y otra de u$s 500.000 por consagraciones internacionales.

El comunicado completo de San Lorenzo:

Ante las infundadas y maliciosas versiones que circulan en redes sociales sobre el traspaso del jugador Juan Ramírez al Club Boca Juniors, el Club San Lorenzo de Almagro aclara lo siguiente:

1) Ambos clubes junto con el jugador suscribieron un contrato por el cual el jugador rescindió su vínculo con San Lorenzo a cambio del pago de la indemnización pactada, obligación que fue asumida con el club Boca, tanto con relación al precio de indemnización acordado como con respecto a los gastos y costos previstos en el Boletín Oficial de AFA Nro. 5576 para estos fines.

2) Así San Lorenzo viene percibiendo el precio de indemnización pactado por la suma total de u$s 2.227.172 netos, importe que está siendo abonado por Boca en los plazos oportunamente acordados (sólo queda pendiente el último pago correspondiente a la suma de u$s 350.000 con vencimiento el 30/06/22).

3) Asimismo Boca en dicho acuerdo asumió la obligación de pagar a San Lorenzo la suma de u$s 100.000 en cada oportunidad que el club obtuviera el título de campeón en cualquiera de los torneos regulares de AFA, como también la obligación de pagar u$s 500.000 para el caso que el club obtuviera el título de Campeón de la Copa Libertadores de América mientras dure la relación contractual entre Boca y el jugador, y con un tope máximo entre todos esos objetivos de u$s 500.000. Todo esto se refleja en el contrato firmado entre las tres partes y oportunamente presentado ante AFA y ante Futbolistas Argentinos Agremiados, al igual que se encuentra registrado correctamente en el último balance de San Lorenzo.

4) Como puede verse, estas infundadas acusaciones -que se suman a otras tantas que día a día van apareciendo en las redes sociales- son absolutamente falsas y tienen como único objetivo -mediante permanentes engaños a los socios del club- intentar desprestigiar a sus Directivos, dañando innecesariamente a la institución.