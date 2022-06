El portazo de Martín Palermo en Aldosivi fue una de las grandes sorpresas de la semana en el fútbol argentino. El Titán, tras hacer una enorme campaña con un equipo que venía complicado con los promedios, decidió dar un paso al costado pocos días antes del inicio de la Liga Profesional. Ayer rompió el silencio para dar los motivos.

Desde un primer momento se habló de asombro hasta de parte de los dirigentes del club marplatense. Algunas versiones lo vinculadan con una supuesta llegada a Boca en otro rol. Sin embargo, en diálogo con Radio La Red, explicó que se debe a un "desgaste en la relación" con las autoridades del club.

"A veces no coinciden los objetivos y las formas para alcanzar un propósito. Siempre me costó tomar estas decisiones y duele hacerlo, pero a veces los caminos por recorrer son distintos”, soltó el Loco y luego disparó: "Le doy al club la libertad para que elija la manera de seguir conduciendo porque no soy quién para modificar ciertas estructuras. Eso sí, no sé si valoraron mi trabajo y lo conseguido en Aldosivi. Por eso me fui".

"Hace dos semanas me junté con el presidente y nunca supe qué valor le dieron a lo realizado. Querían pensar en el futuro y no sabíamos cómo, ni las intenciones del club. Es un mercado de pases complicado y no se habló de refuerzos, ni de bajas", agregó el entrenador.

Una vez más, Palermo dejó en claro su malestar con la CD del Tiburón: "Necesitás el acompañamiento, el diálogo, la presencia. Es un desgaste con el correr del tiempo. Le dije al presidente que no tengo las mismas energías que al principio. Ir por más, con estas condiciones, iba a ser muy difícil. Estuvimos dos semanas sin tener contacto con la dirigencia".